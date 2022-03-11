El complemento del CFDI es obligatorio para amparar la legal tenencia y traslado de bienes y mercancías dentro del territorio nacional En un oficio enviado a los mandatarios estatales, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro González, pidió a los gobiernos locales no realizar a conductores verificaciones relacionadas con el complemento carta porte. A través de dicho documento, solicitó que no revisen a los transportistas, relacionados con la emisión de la Carta Porte, que es el complemento de la factura electrónica que ampara la legalidad de las mercancías y bienes trasladados. La adición de la carta porte al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de ingreso o traslado según corresponda, es obligatoria. Lo anterior para amparar el servicio de transporte, así como la legal tenencia y traslado dentro del territorio nacional de bienes y mercancías. Por ello, la jefa del SAT aclaró que, si bien existen convenios de colaboración en materia administrativa con las entidades federativas para que ejerzan facultades del fisco, éstas deben ser programadas y coordinadas. Además, Buenrostro explicó que, aunque los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal permiten a los estados ejercer diversas facultades del SAT, la verificación de este documento no está contemplada en ellos. "La ciudadanía ha manifestado ante esta autoridad fiscal que ha sido objeto de actos de verificación relacionados con el complemento carta porte por parte de autoridades estatales e incluso municipales", señala un oficio fechado el 23 de febrero de 2022. Cabe recordar que la Guardia Nacional, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, las autoridades sanitarias y el SAT son las dependencias que pueden requerir el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con complemento de carta porte.