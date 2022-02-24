Así puedes solicitar la Constancia de Situación Fiscal sin hacer filas en las oficinas del SAT

Así puedes solicitar la Constancia de Situación Fiscal sin hacer filas en las oficinas del SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente puso a disposición de los contribuyentes la nueva versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Entre los cambios más importantes de la nueva versión está la obligatoriedad del nombre y domicilio fiscal tanto del emisor como del receptor. En el caso de los recibos de nómina, los trabajadores deben proporcionar a su empleador su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), así como nombre completo y código postal de su domicilio fiscal registrado ante el SAT.

Obtén la Constancia de Situación Fiscal en línea

En este sentido, los trabajadores pueden consultar sus datos fiscales en lo que comúnmente se conoce como Constancias de RFC (Constancia de Situación Fiscal o Cédula de Identificación Fiscal). Para obtener el documento digital, los contribuyentes deberán ingresar a la página del SAT o ingresar a https://www.sat.gob.mx/aplicacion/login/53027/genera-tu-constancia-de-situacion-fiscal y realizar lo siguiente:

Selecciona el botón “EJECUTAR EN LÍNEA”. Elige el medio de autenticación. Deberás tener a la mano tu RFC, contraseña de ingreso al portal del SAT y e.firma. Registra los datos de autenticación. Da clic en el botón “Generar Constancia”. Descarga el documento en formato PDF.

Constancia de Situación Fiscal a través de SAT ID

Los contribuyentes también podrán realizar este trámite a través de la aplicación "SAT ID" o ingresando a satid.sat.gob.mx. Para hacer uso de esta herramienta, deberán seguir estos pasos:

Selecciona la opción “Constancia de Situación Fiscal con CIF”. Ingresa tu RFC y correo electrónico personal. Escribe el texto de la imagen del código captcha que aparece en la pantalla. Captura el código de confirmación que te fue enviado a los medios de contacto registrados previamente y selecciona continuar. Adjunta o captura la foto de tu identificación oficial vigente con fotografía, por ambos lados y asegúrate de que la imagen sea clara. Graba un video pronunciando la frase que la aplicación te indique y asegúrate de que el video sea claro y la frase se escuche correctamente. Revisa la solicitud de Constancia de Situación Fiscal con CIF con los datos que proporcionaste, así como las manifestaciones, en caso de estar de acuerdo, selecciona siguiente. Firma en el recuadro de manera autógrafa lo más parecido a tu identificación oficial. Conserva la solicitud firmada que el aplicativo desplegará. Guarda el número de folio asignado, una vez que el trámite sea revisado recibirás una respuesta en los 5 días hábiles posteriores a su solicitud.

Puedes ver la información que publicó el SAT aquí y aquí.