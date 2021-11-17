Se han generado 318 mil empleos asegurados en el IMSS en lo que va de este gobierno. En abril de este año se aprobó la reforma a diversas leyes para limitar la subcontratación de personal, es decir, cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Con esta reforma, la contratación por outsourcing obliga a las empresas a contratar directamente a sus trabajadores y dotarlos de prestaciones que se les negaban, al estar empleados por dicha modalidad. Con los ajustes legales, solo se permite la subcontratación de servicios especializados que no formen parte del objeto social de la empresa contratante. De acuerdo con especialistas, los efectos de la reforma en materia de subcontratación generaron una caída del empleo formal en México durante julio y agosto, que se sumó a la crisis económica en el inicio de la pandemia con el cierre de las actividades económicas no esenciales en abril de 2020. Pero un efecto más está por verse, pues los empleos temporales que se generan durante la temporada decembrina se verán reducidos debido a la prohibición del outsourcing, lo que afectará principalmente a las tiendas departamentales, las tiendas minoristas y el sector restaurantero, pues requieren el 68 por ciento adicional de trabajadores. "Queda un vacío dentro de esta ley, que es que todas las compañías que necesitan incorporar personal temporal, como puede ser ahora por la campaña de Navidad, lo van a tener que hacer directamente con las implicaciones que eso lleva, lo de tener que dar de alta a cientos de personas por un periodo corto de contratación que puede ser una o dos semanas", afirmó Francisco Martínez, CEO de Adecco México, en entrevista para Reforma. Ante estas limitantes, el ejecutivo de la empresa de capital humano plantea la necesidad de realizar un complemento a la reforma al outsourcing para incluir en la regulación la figura de trabajo temporal y así se pueda contratar a personal por periodos cortos.

Crece el empleo formal

Según datos de El Economista, en los primeros 10 meses del 2021, en la Ciudad de México se generaron 64,966 plazas aseguradas en el Seguro Social, ocupando el sexto lugar nacional, mientras en su comparativo anual, es decir, frente a octubre del 2020, muestra 26,096 nuevas altas. Además, Norma Gabriela López Castañeda, directora de incorporación y recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que los empleados que pasaron del outsourcing al empleo formal, tuvieron un incremento salarial promedio del 12%, pues pasaron de un salario base de 475 pesos a 532 pesos. En octubre se crearon 172 mil plazas, con lo que el número de trabajadores registrados en el IMSS ascendió a 20 millones 776.8 mil. Esto suma hasta noviembre, 318 mil empleos generados. Con información de Reforma, Milenio y El Economista. https://www.milenio.com/negocios/reforma-outsourcing-impacto-generacion-empleos-agosto-ccem https://reforma.com/amOw5r/complican-a-empresas-abrir-plazas-temporales/ https://www.eleconomista.com.mx/estados/Por-tercer-mes-CDMX-en-la-cima-de-empleo-formal-20211116-0118.html

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