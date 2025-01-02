Conoce los incrementos del IEPS en gasolinas, refrescos y cigarrillos para 2025. Estos ajustes buscan recaudar 713 mil 844 millones de pesos

Conoce los incrementos del IEPS en gasolinas, refrescos y cigarrillos para 2025. Estos ajustes buscan recaudar 713 mil 844 millones de pesos

El nuevo año trae consigo ajustes que impactarán directamente en el bolsillo de los mexicanos. Las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aumentaron 4.5% en 2025, lo que provocará incrementos en los precios de gasolinas, refrescos y cigarrillos.

Gasolinas más caras por impuestos

La gasolina magna (menor a 91 octanos) ahora tiene una cuota de IEPS de 6.4555 pesos por litro, un incremento de 28.03 centavos respecto a 2024. Esto significa que llenar un tanque de 40 litros costará 258.22 pesos solo en impuestos, frente a los 247 pesos del año pasado.

Para la gasolina premium (mayor a 91 octanos), el IEPS subió 23.67 centavos, situándose en 5.4513 pesos por litro, lo que implica un costo de 218.05 pesos en impuestos para llenar un tanque similar, frente a los 208.58 pesos de 2024.

En el caso del diésel, la cuota aumentó 30.81 centavos, mientras que para los combustibles no fósiles, como el biodiesel, el incremento fue de 23.67 centavos.

Refrescos y cigarrillos también con ajustes

El consumo de tabaco será más costoso, ya que la cuota por cigarrillo pasó a 64.45 centavos por unidad, un incremento de 2.79 centavos.

Por su parte, las bebidas saborizadas tienen ahora una cuota de 1.6451 pesos por litro, 7.14 centavos más que en 2024.

Objetivo fiscal ambicioso

Estos incrementos responden a la meta de la Secretaría de Hacienda de recaudar un récord de 9.3 billones de pesos en 2025 sin aplicar una reforma fiscal. Solo el IEPS aportará 713 mil 844 millones de pesos, equivalente al 13.5% de los ingresos tributarios proyectados para este año.