Para descargar el documento, los contribuyentes solo necesitan escribir su RFC o utilizar su Clave Unica de Registro de Población La nueva herramienta para obtener la Cédula de datos fiscales, que...

Para descargar el documento, los contribuyentes solo necesitan escribir su RFC o utilizar su Clave Unica de Registro de Población La nueva herramienta para obtener la Cédula de datos fiscales, que recientemente lanzó el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la pueden usar las personas físicas que se encuentran inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y requieran contar con sus datos fiscales. La Cédula de datos fiscales es un documento digital que contiene los siguientes datos de los contribuyentes: nombre, código postal y régimen fiscal del contribuyente.

¿Cómo se obtiene la Cédula de datos fiscales del SAT?

De acuerdo con la autoridad fiscal, la Cédula de datos fiscales del SAT se puede obtener aquí, siguiendo los siguientes pasos:

Da clic en el botón INICIAR Ingresa tu RFC o CURP Consulta los términos y condiciones del servicio, si estas de acuerdo Selecciona "Estoy de acuerdo con los términos y condiciones" Da clic en el botón Siguiente Selecciona uno de los correos registrados en cualquiera de las plataformas del SAT al que tengas acceso, la herramienta te enviará el documento al correo seleccionado Accede al correo que seleccionaste Da clic en la liga para generar los datos fiscales, el enlace tiene una caducidad de 3 horas Presiona el botón Descargar en caso de que no se haya iniciado la descarga de manera automática Imprime o guarda tu Cédula de datos fiscales

Requisitos

Los requisitos para obtener la Cédula de datos fiscales son los siguientes: