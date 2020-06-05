La Prodecon tendría que cerrar 16 delegaciones a partir del próximo mes si se mantiene el recorte de presupuesto. Según un comunicado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) publicado el día de hoy, la institución sufrió un recorte del 75% a los gastos de operación, por lo que a partir de julio próximo, dejarían de operar 16 delegaciones de la Procuraduría, lo que pondría en riesgo los derechos humanos de los contribuyentes en sectores vulnerables de la sociedad. Hay que decir que, de por sí, el presupuesto total destinado a la institución ya había sido recortado en 15.5% este año, pues en el Presupuesto de Egresos 2020 se destinaron 749 millones de pesos para la Prodecon. El presupuesto del organismo ha ido cayendo continuamente desde 2016 en entre 2.5% y 5% cada año. En su comunicado, la Prodecon destaca que, incluso durante la suspensión de labores decretada debido a la emergencia sanitaria suscitada por la pandemia de COVID-19, la Prodecon no ha dejado de laborar para defender los derechos de los contribuyentes. Además, se defiende la Procuraduría, su labor ayuda en la tarea de la recaudación de impuestos, pues mediante la figura del acuerdo conclusivo se coadyuvó a la recaudación de 4.5 mil millones de pesos en impuestos. Si la institución no pudiera seguir operando de manera normal, podrían perderse otros 4 mil millones de pesos en recaudación tan solo durante este año. El servicio de representación gratuito, dice la Prodecon, tiene un carácter esencialmente social en los términos planteados en su propia Ley Orgánica, que tiene una efectividad del 77% a favor de los contribuyentes. Otra labor que destaca el organismo en su comunicado es su campaña “Declara en tu casa”, que otorgó más de 93 mil servicios, de los cuales 47 mil 149 fueron apoyos para que las personas físicas presentaran su declaración anual.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia comercial, fiscal y laboral), la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes) y a nuestro canal de YouTube.