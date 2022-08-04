El SAT no puede cobrar más de 1 billón de pesos en créditos fiscales porque los contribuyentes promovieron medios de defensa. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que en el pr...

El SAT no puede cobrar más de 1 billón de pesos en créditos fiscales porque los contribuyentes promovieron medios de defensa. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que en el primer trimestre 2022, la autoridad tiene derecho a cobrar un billón 594 mil 302 millones de pesos, por encima del billón 353 mil 282 millones de pesos registrados en el mismo periodo del año pasado. Esto representa un aumento de 17.8 por ciento. Según reporta La Jornada, de cada 100 pesos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reclama bajo el concepto de créditos fiscales casi 63 están congelados por un proceso de reclamación o en litigio. La dependencia reportó recientemente que continúa realizando el desbloqueo de adeudos fiscales de contribuyentes, los cuales se habían archivado debido a la complicidad de despachos contables y legales con servidores públicos, además que se mantienen procesos de auditoría. En el primer semestre del año los créditos fiscales, que se refieren a los adeudos por parte de los contribuyentes, aumentaron 9.6% en términos reales, respecto del mismo periodo del 2021, lo que significó un saldo a favor del erario por 1.594 billones de pesos, así lo detalla el Informe Trimestral de Finanzas Públicas, elaborado por Hacienda. De acuerdo con El Economista, el adeudo de los contribuyentes es superior al monto otorgado para el pago de pensiones (contributivas, IMSS, ISSSTE o CFE, y no contributivas, Pensión del Bienestar) programado para este año de 1.428 billones de pesos.

Juvenal Lobato Díaz, catedrático en derecho fiscal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó al diario que el incremento de 9.6% en el saldo total de los créditos fiscales es consecuencia de la recaudación secundaria, es decir de las estrategias de fiscalización por parte del SAT.

El SAT no puede cobrar créditos fiscales

La SHCP detalló que, si bien el fisco reclama el pago de más de 1.5 billones de pesos, casi dos terceras partes de ese dinero están en medio de un proceso de reclamación, ya sea en instancias administrativas, o judiciales, que después de años pueden fallar a favor de los contribuyentes. Asimismo, la dependencia reportó que el saldo de créditos fiscales impugnados, ya sea en una instancia administrativa o judicial suma un billón 564.3 millones de pesos. Su cobro está atado a los procesos de conciliación o a los procesos en tribunales que pueden llevar años, por lo que su recuperación es incierta para el fisco.

Del adeudo total, 81.8%, más de 1.305 billones de pesos, es el saldo correspondiente a las personas morales, un aumento anual de 10% en términos reales. Dentro de las personas morales, los grandes contribuyentes contabilizaron créditos fiscales por 448,833 millones de pesos. esto significó un aumento de 12.6% en comparación anual.

En tanto, 11.5%, 184,441 millones de pesos, corresponde al saldo del crédito fiscal de las personas físicas sin actividad empresarial, un incremento de 9.4% real en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Finalmente, las personas físicas con actividad empresarial tienen un crédito fiscal de 104,731 millones de pesos; es decir el 6.5% del total. El monto de este último sector creció 4.8% en comparación con el primer semestre del 2021.

Si bien el monto del adeudo total supera 1.5 billones de pesos, Hacienda solamente puede cobrar 593,738 millones de pesos de este monto, esto es el 37% del total. En otras palabras, hay más de 1 billón de pesos en créditos fiscales que el fisco no puede cobrar porque los contribuyentes promovieron medios de defensa, según reporta El Economista.

Existen dos posibilidades para que el contribuyente presente un medio de defensa: un recurso de revocación ante el SAT, a través del buzón tributario, o un juicio de nulidad en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).