La nueva regla quiere dificultar el turismo de maternidad, que mujeres embarazadas viajen a Estados Unidos para dar a luz y que su hijo tenga la nacionalidad estadounidense. El "turismo de maternidad" es una práctica bastante conocida en Estados Unidos (EEUU), consistente en que mujeres embarazadas de diferentes partes del mundo viajan para dar a luz en territorio estadounidense con el objetivo de que sus bebés obtengan la nacionalidad. El día de hoy entró en vigor un nuevo requisito para obtener la visa de turista. Según The Associated Press, la visa de turista será negada a las mujeres embarazadas que la soliciten a menos que puedan demostrar que darán a luz en los Estados Unidos por razones médicas (y que tienen dinero para pagar el procedimiento), y o tengan otra razón de peso. Se les será negada si buscan que su hijo tenga el pasaporte estadounidense. Los funcionarios consulares no le preguntarán a todas las mujeres en edad fértil si están embarazadas o piensan embarazarse. Sólo lo harán si sospechan que lo están y piensan parir en los Estados Unidos. Hasta hace poco, aunque las autoridades consideraran que la solicitante quería ir a Estados Unidos sólo para dar a luz, se le daba un trato similar a cualquier otra. Sólo se pedía que demostrara que contaba con el dinero para pagar los gastos. El turismo de maternidad es un negocio rentable que data de varios años, y cuyo combate es previo a la presidencia de Donald Trump. Hay empresas estadounidenses que venden paquetes por hasta 80 mil dólares que incluyen estadía en un hotel y atención médica. Muchas mujeres de países como Rusia y China han contratado estos servicios. El Centro para Estudios de Inmigración estima que en 2016 unas 36 mil mujeres dieron a luz en los Estados Unidos y salieron del país poco después. La nueva regla no aplicará para ninguna solicitante proveniente de alguno de los 39 países a los que el gobierno de los Estados Unidos no les pide visa (México no está entre ellos). Así, aplicará únicamente para los ciudadanos de los países que requieren una visa de tipo B para ingresar al país norteamericano por temporadas cortas. El gobierno estadounidense ofrece a los ciudadanos mexicanos más de veinte tipos de visas distintos. Las visas B1 y B2 (para las que aplica la regla anterior) están pensadas para viajeros que planean estadías cortas por negocios temporales o turismo. Hay otro tipo de visas, como las de estudiante (tipos F y M), que permiten estadías algo más largas.

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