Desde el 1 de mayo, los patrones deben aplicar la nueva mecánica del subsidio cuando calculen sus nóminas El 1 de mayo de 2024, el subsidio para el empleo se actualizó a través de un decreto presidencial que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF). De acuerdo con José Rodríguez Sánchez, integrante de la Comisión técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, la actualización del subsidio para el empleo entró en vigor el día que se publicó. Por eso, desde el 1 de mayo, los patrones deben aplicar la nueva mecánica del subsidio cuando calculen sus nóminas. Pero el especialista indicó que muchos patrones no tuvieron tiempo de actualizar sus sistemas de nómina para implementar la nueva mecánica del subsidio para el empleo. Especialmente los que pagan la nómina semanalmente. En entrevista con El Contribuyente, Rodríguez Sánchez dijo que lo más probable es que a los patrones no les haya dado tiempo de actualizar sus sistemas, pero a su parecer no deben preocuparse. El contador considera que los patrones deben de procurar actualizar sus sistema lo más pronto posible, para que en la última semana de mayo hagan el cálculo correcto, considerando la nueva mecánica y el nuevo monto del subsidio. “En estricto sentido, los patrones ya deberían usar la nueva mecánica, pero como lo más seguro es que no les dio tiempo, porque se publicó el 1 de mayo y muchas personas no trabajaron, podrían hacerlo para la siguiente semana o para la que le sigue”, señaló. El integrante del Colegio de Contadores Públicos de México dijo que lo importante es que para la última semana de mayo se use la nueva mecánica, y evidentemente en junio, cuando se haga el pago de la primera semana, se debe hacer el cálculo con el nuevo subsidio para el empleo. Para el especialista, la actualización del subsidio es algo bueno, porque si un trabajador tiene que pagar 300 pesos de ISR y tiene el subsidio de 390 pesos, no pagará el impuesto. Y aunque no le entregarán los 90 pesos restantes, tendrá el beneficio de no pagarle al fisco.