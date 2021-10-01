Lucía Buenrostro, quien cuenta con más de 15 años de experiencia, podría conseguir una vicepresidencia en la CNBV. Lucía Buenrostro Sánchez, hermana de la Jefa del Servicio de Administración Tribut...

Lucía Buenrostro, quien cuenta con más de 15 años de experiencia, podría conseguir una vicepresidencia en la CNBV. Lucía Buenrostro Sánchez, hermana de la Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, fue nombrada ayer como como vicepresidenta de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Buenrostro ocupará el puesto de vicepresidenta de política regulatoria, en sustitución de José Antonio Quesada, según el acuerdo de la junta de gobierno de la CNBV. El cambio se dará el próximo 30 de octubre. Hasta el momento, la CNBV no ha confirmado la decisión de la junta de gobierno. Buenrostro Sánchezestudió un doctorado en economía por la Universidad de Warwick. Tiene una maestría en Economía por El Colegio de México; así como una maestría en Matemáticas y Finanzas por el Imperial College del Reino Unido. Tiene 15 años de experiencia en mercados financieros con énfasis en productos financieros y administración de riesgos. Como señala La Jornada, también trabajó en la implementación de medidas regulatorias en el Comité de Basilea de prácticas bancarias. Entre 2015 y 2018, Buenrostro trabajó en cargos directivos en las áreas de administración de riesgos de Commerzbank, uno de los bancos más grandes de Alemania. Entre 2019 y 2021 trabajó como directora general adjunta de créditos y garantías en el Banco del Bienestar. Actualmente, es secretaria general de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofrepris).

No todos aprueban nombramiento

Aunque Buenrostro cuente con 15 años de experiencia, no todos están de acuerdo con el nombramiento. En su cuenta de Twitter, Mario Di Costanzo, ex presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), señaló que Buenrostro no cuenta con los conocimientos ni los requisitos necesarios. De acuerdo con Di Costanzo, hace tres años rechazaron a Buenrostro para una vicepresidencia por falta de experiencia. https://twitter.com/mario\_dico50/status/1443595661161598983 Además, señaló que Buenrostro no cumple con un requisito legal. El artículo 24 fracción II de la Ley de Instituciones de Crédito establece lo siguiente:

Los nombramientos del director general de las instituciones de banca múltiple y de los funcionarios que ocupen cargos con las dos jerarquías inmediatas inferiores a la de éste; deberán recaer en personas que cuenten con elegibilidad crediticia y honorabilidad, y que además reúnan los requisitos siguientes: [...] 2. Haber prestado por lo menos cinco años sus servicios en puestos de alto nivel decisorio, cuyo desempeño requiera conocimiento y experiencia en materia financiera y administrativa.

De acuerdo con Di Costanzo, Buenrostro no cumple con este requisito. https://twitter.com/mario\_dico50/status/1443783678363119618 Con información de La Jornada y Reforma https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/30/economia/lucia-buenrostro-sera-vicepresidenta-en-la-cnbv/ https://www.reforma.com/dan-a-hermana-de-jefa-del-sat-vicepresidencia-de-cnbv/ar2268809

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