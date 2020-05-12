Uber explicó que la plataforma seguirá haciendo el cálculo y retención de los importes por ISR e IVA a sus conductores, socios y repartidores, tal y como lo han hecho desde junio de 2019. Uber decl...

Uber explicó que la plataforma seguirá haciendo el cálculo y retención de los importes por ISR e IVA a sus conductores, socios y repartidores, tal y como lo han hecho desde junio de 2019. Uber declaró a Xataka México que no aumentará tarifas a sus usuarios por el nuevo cargo de impuestos a plataformas digitales que entrará en vigor el próximo 1 de junio. En contraste, muchos otros servicios digitales, como Netflix, sí subirán su tarifa por esta medida. El impuesto será absorbido por los propios conductores mediante las retenciones que se les hagan, sin que la compañía obtenga algún tipo de ganancia por parte de los impuestos. Uber explicó que la plataforma seguirá haciendo el cálculo y retención de los importes por impuesto sobre la renta (ISR) e impuesto al valor agregado (IVA) a****sus conductores, socios y repartidores. En realidad, esto lo ha venido haciendo desde junio de 2019. Indicó que a la tasa de retenciones que se harán a los socios conductores, sujetos al pago de IVA, oscilará entre el 0.16% y el 6.8%. Este impuesto se verá reflejado en los recibos y facturas que se proporcionará a los usuarios al finalizar el viaje. A continuación reproducimos la declaración obtenida por Xataca México:

“Las nuevas disposiciones fiscales, derivadas de la Iniciativa de Reforma Fiscal presentada por el Ejecutivo Federal y aprobadas por el Congreso a finales del año pasado, las cuales entran en vigor el próximo 1 de junio, no significarán un aumento en los precios a usuarios en los viajes realizados a través de la aplicación de Uber. “Por otro lado, como parte de las disposiciones establecidas en la Reforma Fiscal y como hemos hecho cada mes desde junio de 2019, Uber continuará haciendo el cálculo, retención y pago directamente al SAT del importe de ISR e IVA que le corresponde pagar a todos los socios conductores y socios repartidores registrados en la plataforma, sin que Uber reciba ni retenga alguna ganancia económica por ello. “Finalmente, los socios conductores estarán sujetos al pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre la tasa de servicio, con un valor variable desde 0.16% y hasta 6.8%, de la tarifa de cada viaje realizado a través de la aplicación de Uber.”

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