El instituto apoyará a los empleadores tras el impacto del huracán 'Otis', ofreciendo medidas de alivio en términos de pagos y obligaciones fiscales El 2 de noviembre de 2023, el Instituto Mexicano...

El instituto apoyará a los empleadores tras el impacto del huracán 'Otis', ofreciendo medidas de alivio en términos de pagos y obligaciones fiscales El 2 de noviembre de 2023, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó un acuerdo con el que se confirman y otorgan beneficios fiscales y facilidades administrativas a patrones o sujetos obligados con centros de trabajo o establecimientos ubicados en el Estado de Guerrero. De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, con el acuerdo se otorgan facilidades en materia de cuotas obrero-patronales de seguridad social a los patrones afectados por el huracán 'Otis', en Guerrero. El artículo indica que el acuerdo establece las acciones y directrices que el IMSS en Guerrero debe seguir para apoyar a los empleadores tras el impacto del huracán 'Otis', ofreciendo medidas de alivio en términos de pagos y obligaciones fiscales. Además, Fiscalia expuso, entre otros, los siguientes puntos del acuerdo:

Flexibilidad de Pagos (Artículo 1)

Se autoriza a las autoridades estatales del IMSS en Guerrero a ofrecer facilidades para que los empleadores afectados por el huracán ‘Otis’ puedan convenir pagos diferidos o en parcialidades de las deudas correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2023, sin necesidad de garantizar el interés fiscal. Esto sólo es aplicable a la parte de la cuota patronal que les corresponda cubrir; las cuotas que se retengan a los trabajadores deberán ser cubiertas en los términos ordinarios.

Diferimiento de Pagos Previos (Artículo 2)

Los empleadores con convenios previos para diferir pagos podrán posponer las cuotas de noviembre de 2023 hasta enero de 2024 sin recargos adicionales.

Pagos a Plazos Especiales (Artículo 3)

Se permite a empleadores afectados en Guerrero solicitar el pago a plazos o diferido de las cuotas patronales por hasta seis periodos después de su solicitud, sin garantizar el interés fiscal. Esto sólo será aplicable a la cuota patronal; las cuotas respectivas al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, así como las que se retengan a trabajadores, deberán cubrirse en términos ordinarios.

Delegación de Autoridad (Artículo 4)

Se otorga la capacidad a las autoridades del IMSS en Guerrero para aprobar los convenios de pagos a plazos o diferidos solicitados por empleadores en los municipios afectados.

Suspensión de Fiscalización y Cobranza (Artículo 5)

Se instruye a abstenerse de realizar nuevas fiscalizaciones y actos de cobranza hasta enero de 2024 en apoyo a los empleadores afectados.

Evitar Multas (Artículo 6)

Se indica no imponer multas o anular las ya impuestas a empleadores que obtengan autorización para el pago a plazos de las cuotas.

Días Inhábiles (Artículo 7)

Se declaran días inhábiles desde el 24 de octubre de 2023 hasta que se notifique el fin de las condiciones de emergencia, no contando plazos ni términos legales.

Actuaciones Urgentes (Artículo 8)

Se deberán realizar las actuaciones urgentes o aquellas que no admitan suspensión en los plazos legales. Puedes ver el acuerdo que publicó el IMSS aquí / Fecha de publicación: 2 de noviembre de 2023.