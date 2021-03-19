Los nuevos montos del estímulo fiscal aplicarán a partir del sábado 20 de marzo.

Los viernes de cada semana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los montos del estímulo fiscal del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), que aplicarán a partir del sábado y hasta el siguiente viernes. El precio de la gasolina se compone de varios factores, entre los que el IEPS es uno de los más importantes. Así, el estímulo fiscal sirve para que los consumidores paguen un menor monto del mismo, aminorando el impacto que tiene en sus bolsillos. En esta ocasión, la SHCP determinó que el porcentaje del estímulo aplicable a la gasolina Magna será de 49.62%, equivalente a 2.54 pesos. Esto quiere decir que se pagarán 2.57 pesos por litro. El estímulo es algo menor al aplicado la semana pasada, del 51.6% Para la gasolina Premium, el porcentaje del estímulo será de 19.02%, equivalente a 0.82 pesos. Así, se pagarán 3.49 pesos de impuesto por litro. Este estímulo también esta por debajo del de la semana pasada, que fue de 21.3%. El impuesto por litro de diésel será de 4.4 pesos, equivalente al 21.56% del estímulo, por debajo del 26.97% de la semana pasada. El estímulo fiscal fue introducido como un mecanismo para suavizar los cambios abruptos en el precio de los combustibles, de modo que los consumidores no vean afectado su bolsillo. En ese sentido, que reduzca el estímulo fiscal durante una semana no significa necesariamente que el precio de la gasolina subirá, pues la forma en que se calcula éste depende de varios factores. Cuando algunos de estos factores se mantienen bajos, como podría ser el caso del precio internacional del petróleo, se puede reducir el estímulo fiscal sin incrementar el precio final de los combustibles. De hecho, entre 2020 y 2021 el impuesto no se aplicó en absoluto por muchas semanas consecutivas, sin que esto repercutiera en los precios de los combustibles de manera significativa. Puedes consultar el acuerdo publicado por la SHCP en la siguiente liga.

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