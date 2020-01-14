Los contribuyentes se han quejado de recibir una opinión de cumplimiento negativa. El problema es que, según ellos, sus asuntos fiscales están en orden. La opinión de cumplimiento es un documento necesario para los contribuyentes que quieran hacer un contrato con el gobierno o solicitar un subsidio o estímulo de alguna dependencia gubernamental. Este documento no constituye una resolución favorable sobre el cálculo y monto de créditos de un contribuyente, sino que únicamente da luz verde para la realización de trámites. La opinión de cumplimiento puede ser positiva o negativa. El SAT puede emitir una opinión negativa, si detecta que un contribuyente declaró en ceros a pesar de haber emitido comprobantes de ingresos. Según el artículo 32D del Código Fiscal de la Federación (CFF), el gobierno no celebrará contratos con quienes tengan una opinión negativa. En las últimas semanas, algunos contribuyentes personas físicas han recibido opiniones de cumplimiento negativas. Según los contribuyentes, sí están al corriente de sus obligaciones. En estos casos, lo más probable es que se trate de un error de actualización por parte del SAT. Según los especialistas, la información tarda entre cuatro y siete días en actualizarse en los sistemas del SAT. Además, recibir esta notificación no trae consecuencias. Solamente es un aviso de que el contribuyente no está al corriente. Si recibes una opinión de cumplimiento negativa, sigue leyendo este enlace para saber qué hacer.
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