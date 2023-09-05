Si un heredero no informa al fisco que recibió una herencia, podría perder la exención y tener que pagar impuestos La ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) establece que algunos ingresos están exen...

Si un heredero no informa al fisco que recibió una herencia, podría perder la exención y tener que pagar impuestos La ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) establece que algunos ingresos están exentos de pagar el impuesto que regula. Pero aunque no se tenga que pagar ISR por dichos ingresos, los contribuyentes tienen que informar sobre ellos en caso de que rebasen ciertas cantidades.

Los ingresos por herencia o legado quedan exento del ISR

De acuerdo con Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, en caso de los testamentos, todo lo que es herencia o legado queda exento del ISR. Pero la especialista explicó que el heredero tiene que tomar en cuenta que cuando el importe de la herencia que recibe, sumado a los demás ingresos que haya tenido, es superior a 500 mil pesos, obligatoriamente tiene que informar en la declaración anual que recibió la herencia. Ríos Hernández advirtió que si el heredero no informa que recibió una herencia, podría perder la exención. Por ejemplo, si una persona recibe una herencia de 1 millón de pesos y no informa al Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo más seguro es que tendría que pagar aproximadamente 300 mil pesos de impuestos.

Impuesto por la adquisición de inmuebles

La integrante del Colegio de Contadores Públicos de México señaló que cuando lo que se hereda es un inmueble, sea un local, un terreno o una casa, en la mayoría de los estados se cobra un impuesto sobre adquisición de inmuebles o traslado de dominio "Hay algunos estados que tienen exenciones, pero en la mayoría se tiene que pagar el impuesto por adquirir un bien inmueble, aunque sea por herencia o donación", expuso.