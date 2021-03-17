Mañana empezará a trabajar el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria; entre otras cosas, deberá proponer una reforma fiscal. La semana pasada, el titular de la Secretaría de Hacienda y Créd...

Mañana empezará a trabajar el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria; entre otras cosas, deberá proponer una reforma fiscal. La semana pasada, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, dio a conocer que su dependencia está dispuesta a evaluar la posibilidad de una reforma fiscal después de las elecciones de junio. Mañana, empezará a operar el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria en la Cámara de Diputados. La función principal de este grupo será elaborar una propuesta de reforma fiscal para 2022. El grupo de trabajo estará conformado por Laura Angélica Rojas Hernández (PAN), Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (MC), Fernando Galindo Favela (PRI), Benjamín Robles Montoya (PT), Fernando Luis Manzanilla Prieto (Encuentro Social), Antonio Ortega Martínez (PRD) y Carlos Alberto Puente Salas (PVEM); por último, será coordinado por Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena). Además de la reforma, el grupo tendrá estos objetivos:

Analizar una posible Convención Nacional Hacendaria.

Analizar los requerimientos de gasto de la segunda mitad del sexenio.

Hacer una propuesta de reforma de pensiones.

Preparar la creación del Instituto de Estudios de la Hacienda Pública.

Cambia el tono sobre reforma fiscal

En los últimos años, tanto Hacienda como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el mismo presidente López Obrador han negado que una reforma de este tipo sea necesaria. Hace solo unas semanas, Raquel Buenrostro, jefa del SAT, dijo que, por los avances en fiscalización, no se necesita una reforma fiscal. Como ejemplo, habló sobre la reforma de 2014, que recaudó 2.4% del PIB. En 2020, sin reforma, el SAT recaudó el equivalente a 2.3% del PIB. Para Buenrostro, esto es evidencia suficiente de que no es vital una reforma. Con información de Reforma y El Economista https://www.reforma.com/apuestan-en-san-lazaro-a-reforma-fiscal/ar2144590 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Alfonso-Ramirez-Cuellar-presidira-Grupo-de-Trabajo-para-la-Transicion-Hacendaria-20210310-0105.html

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