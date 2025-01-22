El gobierno de Donald Trump analiza imponer un impuesto del 5% al 15% a las remesas enviadas desde EE.UU. a México. Expertos advierten sobre el impacto económico y el riesgo de deportaciones masivas

El gobierno de Donald Trump analiza imponer un impuesto del 5% al 15% a las remesas enviadas desde EE.UU. a México. Expertos advierten sobre el impacto económico y el riesgo de deportaciones masivas

El reciente anuncio de Donald Trump sobre la posible imposición de un arancel del 25% a productos mexicanos a partir del 1 de febrero ha generado preocupación en distintos sectores. Sin embargo, el riesgo de un impuesto a las remesas también vuelve a estar sobre la mesa, advirtió la consultora Galilei Consulting.

¿Cómo impactaría un impuesto a las remesas?

Rodolfo Sosa, CEO de Galilei Consulting, señaló que la administración de Trump, con dominio en el Senado y la Cámara de Representantes, tiene la capacidad de impulsar reformas sin obstáculos, similar a la mayoría que Morena tiene en México.

“Marco Rubio y James David Vance han hablado de la posibilidad de gravar las remesas. Aunque hasta ahora no se ha concretado, legalmente lo podrían hacer”, advirtió Sosa.

Este impuesto podría oscilar entre un 5% y un 15%, niveles similares a los que existían antes del Tratado de Libre Comercio (TLCAN). De hecho, recordó que durante el gobierno de George W. Bush, ya se aplicó un gravamen del 5% a las remesas, pero este fue eliminado tras una reunión con el entonces presidente de México, Vicente Fox.

Deportaciones masivas, otro riesgo latente

Por su parte, Quasar Elizundia, estratega de Pepperstone, señaló en un informe que, además de un posible impuesto a las remesas, el gobierno de Trump podría intensificar las deportaciones de migrantes mexicanos.

“Las remesas son un pilar clave para la economía mexicana. Una reducción significativa afectaría la estabilidad y el crecimiento del país. Además, las deportaciones masivas aumentarían el desempleo y generarían desafíos sociales en México y Guatemala”, advirtió Elizundia.

¿Cuántos trabajadores mexicanos hay en EE.UU.?

Según datos del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla), más de 7.5 millones de trabajadores mexicanos residen en EUA y están empleados en sectores clave como:

Trabajadores mexicanos en EE.UU. por sector

Sector Porcentaje de trabajadores Construcción 23.5% Servicios profesionales y administración 13.7% Alimentación, hospedaje y recreación 10.7% Manufactura y comercio 9.1%

La incertidumbre sobre un nuevo impuesto a las remesas y el endurecimiento de las políticas migratorias podrían generar un impacto económico negativo en México. Aunque aún no hay una decisión oficial, expertos advierten que el tema podría volverse realidad si el gobierno de Trump decide implementar medidas proteccionistas en los próximos meses.