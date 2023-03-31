El organismo empresarial considera indispensable que se autorice una extensión de tiempo razonable que permita el máximo cumplimiento La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) solicitó una prórroga para la presentación de la declaración anual de personas morales correspondiente al ejercicio 2022, debido a las fallas que presenta el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que impiden que los contribuyentes puedan concluir con éxito su trámite. En una misiva entregada al jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, el pasado 28 de marzo, la Coparmex expresó su compromiso de sus empresas socias de cumplir con sus obligaciones fiscales, pero señaló las dificultades que se han presentado en la plataforma de la autoridad fiscal, mismas que impiden el cumplimiento en el plazo establecido. La Confederación dijo que entre las problemáticas detectadas se encuentran los cambios realizados en el portal del SAT, lo que ha ocasionado una mayor inversión de tiempo (hasta 5 horas) para detallar la información solicitada; la pérdida constante de los datos capturados debido al mal funcionamiento de la herramienta, además de los errores contenidos en el llenado automático del dato de las pérdidas fiscales. Además, se ha advertido sobre el riesgo de que los contribuyentes - Personas Morales que se encuentran en el Régimen Simplificado de Confianza - pierdan este estímulo por no cumplir con la obligación en tiempo, y que todos los contribuyentes - Personas Morales - estarán sujetos a diversos tipos de sanciones. Ante este panorama, la Coparmex considera indispensable que se autorice una extensión de tiempo razonable que permita el máximo cumplimiento y evitar sanciones para los contribuyentes. La organización reiteró su disposición de establecer vías de diálogo que permitan trabajar en beneficio de México, sus empresas y de los trabajadores. (Imagen: El Contribuyente)

El SAT rechaza prórroga

Recientemente, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) dio a conocer que el SAT rechazó la solicitud que sus agremiados realizaron para dar prórroga a la declaración anual de empresas. “El SAT expidió el oficio 400 01 00 00 00 2023-0397 que recibimos el dia de hoy de la Administración Central de Declaraciones y Pagos, en el cual da a conocer sus argumentos legales, técnicos y cuantitativos para decidir que no se concederá prórroga para la presentación de la declaración anual del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal 2022; en consecuencia, los contribuyentes personas morales deberán cumplir con dicha obligación a más tardar el 3 de abril del año en curso”, expuso el IMCP en un comunicado.