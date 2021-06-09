El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, dijo que México podría implementar la medida fiscal del G7. Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, dijo que México podría incorporar el impuesto corporativo propuesto por el G7. La iniciativa podría formar parte del presupuesto para 2022. Esta semana, el G7, grupo que incluye a los siete países más ricos del mundo, anunció un acuerdo para imponer un impuesto mínimo internacional para las empresas trasnacionales. Este acuerdo podría ser un precedente importante para otro análogo, que piensa implementarse en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El acuerdo del G7 establece una tasa impositiva global mínima de al menos un 15% a grandes empresas digitales como Google y Amazon. Por su parte, el G20, de cuyo grupo es miembro México, ha dicho que quiere llegar a un acuerdo análogo en verano de este año. Sin embargo, funcionarios cercanos a las pláticas dijeron al rotativo británico que octubre podría ser una fecha más realista.

El impuesto en México

De acuerdo con Yorio, uno de los puntos positivos de la iniciativa es que facilita llegar a un acuerdo global. Además, evita la competencia para bajar las tasas en países donde se encuentren estas empresas. Yorio también explicó que hay hasta 100 empresas que podrían ser gravadas con el impuesto corporativo en México. Además, si los legisladores pueden establecer un marco operativo, la nueva ley podría discutirse para el Paquete Económico de 2022. Con información de El Economista y Milenio https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-respalda-acuerdo-tributario-corporativo-del-G7-podria-incluirlo-en-presupuesto-2022-Yorio-20210608-0027.html https://www.milenio.com/negocios/mexico-respalda-tributario-g7-gabriel-yorio

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