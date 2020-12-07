IP y el gobierno federal llegaron a un acuerdo sobre la reforma a la subcontratación; los empresarios se comprometerán a eliminar mas malas prácticas, y el gobierno aplazará la votación hasta febre...

IP y el gobierno federal llegaron a un acuerdo sobre la reforma a la subcontratación; los empresarios se comprometerán a eliminar mas malas prácticas, y el gobierno aplazará la votación hasta febrero. En las últimas dos semanas se llevaron a cabo mesas de trabajo donde especialistas, empresarios y representantes del Ejecutivo discutieron propuestas para la reforma al outsourcing. El viernes pasado, algunos de los asistentes revelaron que no se había llegado a un acuerdo final. Ahora, parece que ya tenemos una especie de tregua. Fuentes cercanas a la negociación dijeron a Reformaque esta semana se firmará una carta de intención. Además, Octavio Benavides, vicepresidente de la Comisión Nacional Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), explicó en entrevista con Forbes que ya hay un acuerdo. De acuerdo con las fuentes, en este documento ambas partes se comprometerán a lo siguiente:

Los empresarios eliminarán las malas prácticas fiscales y laborales dentro de la subcontratación. Además, empezarán a migrar al personal contratado por insourcing a contratos directos.

El gobierno federal pedirá a los legisladores que retrasen el dictamen hasta el próximo periodo ordinario; es decir, en febrero de 2021.

Con este nuevo acuerdo, la entrada en vigor de la reforma para enero de 2021 quedaría descartada. Este acuerdo se dará a conocer el miércoles con los detalles específicos de la negociación. Benavides dijo que se han logrado avances en temas que se presentaron en la mesa de trabajo; por ejemplo, el reparto de utilidades. Sin embargo, no explicó el estado actual de estas negociaciones.Con información de Reforma, Forbes y Milenio https://www.reforma.com/pactan-ip-y-gobierno-tregua-en-outsourcing/gr/ar2083960?md5=1e306f55caf1eade64bde4424f41b855&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor https://www.forbes.com.mx/acuerdan-aplazar-dictamen-de-iniciativa-de-outsourcing-a-febrero/ https://www.milenio.com/politica/ip-firmara-reitrar-malas-practicas-outsourcing

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