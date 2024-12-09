Reforma laboral en debate: Didi, Uber y Rappi solicitan claridad jurídica y un diálogo inclusivo para garantizar derechos y flexibilidad en el trabajo de plataformas

Reforma laboral en debate: Didi, Uber y Rappi solicitan claridad jurídica y un diálogo inclusivo para garantizar derechos y flexibilidad en el trabajo de plataformas

Las empresas Didi, Uber y Rappi, agrupadas en la iniciativa “Alianza en México”, solicitaron al Congreso establecer un diálogo inclusivo y amplio respecto a la reforma laboral para trabajadores de plataformas digitales. La reforma, presentada por el Ejecutivo federal el 3 de diciembre, busca modificar la Ley Federal del Trabajo para regular los derechos y obligaciones en este sector.

Temas clave para las plataformas

En un comunicado, las empresas expresaron su apoyo al proceso legislativo, pero señalaron que aún hay temas pendientes que necesitan mayor análisis para garantizar certeza jurídica a conductores, repartidores y empresas. Entre los puntos destacados están:

Régimen fiscal claro : Definir las adecuaciones fiscales aplicables al trabajo en plataformas.

: Definir las adecuaciones fiscales aplicables al trabajo en plataformas. Lineamientos del IMSS : Detallar en los artículos transitorios las reglas del programa piloto propuesto por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

: Detallar en los artículos transitorios las reglas del programa piloto propuesto por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Flexibilidad para generar ingresos: Preservar la oportunidad de trabajar a través de plataformas para personas sin vehículos propios.

“Aún existen asuntos relevantes que requieren mayor análisis para brindar certidumbre sobre derechos y obligaciones a todos los participantes del ecosistema de plataformas digitales”, señalaron.

Diálogo social amplio e inclusivo

Las plataformas hicieron un llamado a los legisladores para establecer un mecanismo de diálogo social incluyente que permita abordar los retos y oportunidades de la reforma laboral. La Alianza en México reiteró su disposición a participar activamente en este proceso mediante propuestas y datos que contribuyan a un resultado innovador.

“Nuestro objetivo es mejorar el bienestar de las millones de personas que encuentran una oportunidad de ingreso flexible por medio de las plataformas”, subrayaron.

El contexto de la reforma

La iniciativa de reforma presentada por el Ejecutivo busca garantizar derechos laborales y de seguridad social a los trabajadores de plataformas, como conductores y repartidores, a través de esquemas innovadores que protejan su flexibilidad laboral. Sin embargo, empresas del sector han advertido sobre la importancia de equilibrar estos derechos con la sostenibilidad del modelo de negocio.