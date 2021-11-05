A pesar de la caída del PIB durante el tercer trimestre del año, la Secretaría de Hacienda mantiene optimismo debido a la recuperación económica. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (I...

A pesar de la caída del PIB durante el tercer trimestre del año, la Secretaría de Hacienda mantiene optimismo debido a la recuperación económica. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) recientemente estimó una caída de 0.2% para el Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre del 2021. Pero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantiene su estimación de crecimiento de 6.3% para este año. De acuerdo con el subsecretario de la SHCP, Gabriel Yorio González, en el tercer trimestre del año se esperaba una caída mayor, lo que representa que el resultado es mejor de lo esperado. El funcionario explicó que el descenso durante el periodo de julio-septiembre fue debido a los siguientes factores:

La tercera ola de contagios de Covid-19, lo que generó un confinamiento parcial afectando la actividad económica.

La recomposición de sectores y ajustes de contabilidad derivados de la reforma al outsourcing.

La Secretaría de Hacienda mantiene optimismo

Yorio González afirmó que México cuenta actualmente con estabilidad económica, así como con un sistema financiero sólido y resiliente, esto se observa en la recuperación en el consumo, en el empleo y en la economía familiar. Además, mencionó que los trabajadores que laboran bajo el esquema de outsourcing, al efectuarse la regulación tendrán mejores beneficios, puesto que contarán con un ingreso mayor. “Esta ligera caída que estamos observando en el tercer trimestre prácticamente no mueve la ruta de recuperación y la senda de crecimiento que hemos estimado. Esto probablemente se va a reflejar también en la recaudación”, agregó.

Impacto del outsourcing en el empleo

De acuerdo con la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh), el empleo en el sector de los servicios no financieros mantuvo su descenso con la segunda caída más fuerte en lo que va del año. Esto debido a los cambios impulsados por la reforma de subcontratación. De esta manera, la ocupación en estas actividades se encuentra 19% por debajo de su nivel previo a la emergencia sanitaria por la covid-19. Por su parte, las actividades de servicios mostraron una disminución mensual de 6% durante agosto de este año, con lo cual, según la Encuesta Mensual de Servicios (EMS), indica que el personal ocupado se ubicó en 80.3 puntos, mientras que en el apartado de servicios de apoyo al empleo en la cual se ubica el outsourcing registró una caída mensual de 25.6%.

Con información de El Economista, MVS Noticias y Amedirh. https://www.eleconomista.com.mx/economia/Tercera-ola-de-Covid-19-y-outsourcing-impactaron-en-el-tercer-trimestre-Yorio-20211029-0061.html https://www.amedirh.com.mx/servicios/noticias/como-ha-sido-el-impacto-de-la-reforma-al-outsourcing-sobre-el-empleo-en-mexico

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.