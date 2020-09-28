De los conceptos de un CFDI, sólo los que no cumplan con los requisitos serán considerado como no deducibles. Para calcular el impuesto sobre la renta (ISR) a pagar, los contribuyentes tienen que s...

De los conceptos de un CFDI, sólo los que no cumplan con los requisitos serán considerado como no deducibles. Para calcular el impuesto sobre la renta (ISR) a pagar, los contribuyentes tienen que sumar sus ingresos y restar las deducciones que pueden aplicar. Esto para obtener la utilidad o la pérdida del ejercicio. El resultado obtenido es la base para calcular el ISR a pagar o la devolución a recibir.

Las deducciones deben estar amparadas con CFDI

Para que los contribuyentes puedan aplicar las deducciones autorizadas, éstas deben reunir los requisitos que señalan las leyes fiscales. Entre otro, las deducciones autorizadas deben reunir los siguientes requisitos [Ley del ISR 27]:

Deben ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente. Es decir, tienen que ser gastos que no puede dejarse de realizarse para llevar acabo la actividad.

Deben estar amparadas con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), y estos deben reunir los requisitos establecidos.

¿Qué pasa si un CFDI tiene conceptos deducibles y no deducibles?

Pero ¿qué pasa si en la lista de conceptos, que se señalan en el CFDI, existe alguno que no está relacionada con la actividad del contribuyente? Es decir, ¿qué pasa cuando el CFDI tiene conceptos deducibles y no deducibles? Los bienes o las mercancías que se señalan en el CFDI, deben describirse detalladamente considerando sus características esenciales como marca, modelo, número de serie, especificaciones técnicas o comerciales, entre otras. [Código Fiscal de la Federación (CFF) 29-A, fracción V, y Reglamento del CFF 40]. Lo anterior se hace para distinguir los bienes y servicios de otros similares, y sirve como elemento de prueba de que un gasto es deducible.

El CFDI no será deducible al 100%

En caso de que la descripción de un bien o servicio no corresponda a un concepto estrictamente indispensable, sólo el concepto que se ubica en dicho supuesto será considerado como no deducible, aun cuando se cumple con los demás requisitos fiscales. Es decir, el CFDI no será considerado como no deducible al 100%. Como antecedente de lo anterior, se puede leer lo aplicable a las personas físicas en el tema de deducciones personales. En su portal de internet, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) indica que el comprobante fiscal no será deducible al 100% cuando incluya otros conceptos no deducibles. Por ejemplo, entre los gastos médicos que las personas físicas pueden deducir se encuentran los gastos hospitalarios y las medicinas incluidas en los CFDI de hospitales, pero si estos comprobantes fiscales incluyen gastos de florería y cafetería, sólo los conceptos permitidos serían deducibles.

Con información del contador Francisco Martínez Mendoza.

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