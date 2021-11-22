Según un análisis, el 70% de las nenis omite el pago de impuestos y no cumple con otras obligaciones fiscales. Hace unas semanas se dio a conocer que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ...

Según un análisis, el 70% de las nenis omite el pago de impuestos y no cumple con otras obligaciones fiscales. Hace unas semanas se dio a conocer que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría empezar amultar a las “nenis”, como se refieren a las personas, en su mayoría mujeres, que se dedican a la venta de productos a través de redes sociales. La autoridad fiscal podría multar a las emprendedoras si no se inscriben al Registro Federal de Contribuyentes (RFC). En estos casos, el Código Fiscal de la Federación en su artículo 80 contempla multas que van de 3,870 hasta los 11,600 pesos. Hay que recordar que la Ley del Ingreso Sobre la Renta (Ley de ISR) establece que se debe pagar ISR por los ingresos que los residentes de México tengan, con independencia del origen de éstos, así como por los ingresos de los extranjeros originados en el país.

No hay ninguna excepción relativa al comercio informal en internet, por lo que, en ese sentido, los ingresos que tengan las “nenis” no son distintos a los de cualquier otro trabajador o emprendedor: se debe pagar impuestos por ellos.

Podrían multar al 70% de las "nenis"

En entrevista con Expansión, David Nieto, presidente de la comisión representativa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, explicó que estarían obligadas al pago de la multa por omitir ingresos, así como al pago de impuestos atrasados. También dijo que lo más probable es que la autoridad las incorpore al nuevo Régimen Simplificado de Confianza para cumplir con sus obligaciones. Además, parece que la multa podría afectar a un gran número de "nenis" o vendedoras. De acuerdo con un análisis de la consultora Fixat, el SAT podría multar a, por lo menos, el 70%. En entrevista para Reforma, Fidel Ortiz, director general de la consultora, explicó que este porcentaje de "nenis" omite el pago de impuestos. Ortiz también señaló los cambios de inscripción obligatoria al RFC para mayores de edad. La modificación establece que los mayores de edad podrán inscribirse en el rubro de personas físicas sin actividades económicas. Así, no tendrán obligación de presentar declaraciones; además, no podrán ser sancionados con las multas de más de 11 mil pesos que se incluyen en el CFF por incumplir con el RFC. Sin embargo, las vendedoras, al tener ingresos, no pueden inscribirse en este rubro. Además, debido a la modificación, el especialista dijo que habrá más vigilancia por parte de la autoridad. Con información de Expansión y Reforma https://expansion.mx/economia/2021/10/27/el-sat-preve-multas-a-nenis-si-no-estan-dadas-de-alta-con-su-rfc https://www.reforma.com/alertan-de-multas-contra-nenis/ar2299925?\_ec\_=1

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