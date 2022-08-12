Con la implementación de los programas, el fisco mexicano logró eficientar las acciones de vigilancia y control a los contribuyentes La recaudación de impuestos es la fuente principal de ingresos d...

Con la implementación de los programas, el fisco mexicano logró eficientar las acciones de vigilancia y control a los contribuyentes La recaudación de impuestos es la fuente principal de ingresos del Gobierno de México. En este sentido, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementó desde el 2020 una estrategia a la que llama el ABC institucional, que consiste en lo siguiente:

Aumentar la eficiencia recaudatoria, Bajar la evasión y elusión fiscal y Combatir la corrupción.

Aumentar la eficiencia recaudatoria

Para aumentar la eficiencia recaudatoria, el SAT tiene los siguientes programas:

Programa de Vigilancia Profunda. Programa de Vigilancia del Cumplimiento de Obligaciones. Programa de Cobranza Coactiva.

De acuerdo con el SAT, con la implementación de los programas mencionados se lograron eficientar las acciones de vigilancia y control a los contribuyentes. Lo anterior permitió que el Gobierno de México tuviera ingresos adicionales por un monto de 103 mil 656 millones de pesos, en el primer semestre de 2022. Esta cifra representó 87.5% real más que en 2018 y 62.4% más que en el mismo periodo del año anterior. El SAT recientemente publicó la siguiente información sobre sus programas para aumentar la eficiencia recaudatoria:

Programa de Vigilancia del Cumplimiento de Obligaciones

El Programa de Vigilancia del Cumplimiento de Obligaciones permite identificar omisiones e invita a los contribuyentes a qué se regularicen. Su objetivo es que los contribuyentes cumplan con sus declaraciones y pagos de manera oportuna. Este programa permitió recaudar un importe equivalente a 46 mil 501 millones de pesos.

Programa de Vigilancia Profunda

El Programa de Vigilancia Profunda, se enfoca en lo siguiente:

Identificar contribuyentes que presentan variaciones atípicas en el pago de sus declaraciones.

Detectar inconsistencias.

Promover la corrección de las inconsistencias.

Con este programa, la autoridad fiscal logró recaudar 35 mil 903 millones de pesos.

Programa de Cobranza Coactiva

El Programa de Cobranza Coactiva se enfoca en promover el pago de adeudos determinados mediante acciones persuasivas e invitaciones a la regularización. Por medio de este programa, la autoridad fiscal recaudó 21 mil 251 millones de pesos.