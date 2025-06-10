Brokeree Solutions, proveedor global de tecnología para brokers de activos múltiples, ha integrado su solución insignia PAMM (Percent Allocation Management Module) con la plataforma de trading cTrader de Spotware. Reconocida por su ecosistema sólido y completo, cTrader ofrece a brokers y firmas de trading propietarias soluciones confiables, integrales y de alto rendimiento, que atienden a millones de traders en todo el mundo. Esta es la tercera integración entre ambas compañías desde inicios de 2025. Además de la solución PAMM, los brokers que operan en cTrader ahora también tienen acceso a Social Trading, Prop Pulse y Liquidity Bridge de Brokeree.

Cómo se integra PAMM con cTrader

Esta integración abre por primera vez la posibilidad para que los brokers que utilizan cTrader atraigan nuevos clientes y aumenten el volumen de operaciones mediante el sistema PAMM. Basada en cuentas de participación, esta solución ofrece a los traders nuevas opciones de inversión: pueden invertir en cuentas gestionadas por traders exitosos o incluso administrar su propia cuenta PAMM. Para garantizar una experiencia de inversión fluida, la versión actualizada de PAMM permite a brokers de cTrader que también utilicen otras plataformas unir a todos sus traders en un solo fondo de inversión, facilitando la inversión a través de cTrader, MetaTrader 4 y MetaTrader 5 sin limitaciones tecnológicas.

Además de los brokers minoristas, este desarrollo también puede beneficiar a hedge funds, ya que la funcionalidad PAMM cubre completamente las necesidades básicas de los gestores de fondos y proporciona herramientas para la administración de cuentas y la presentación de resultados de trading a los inversores.

Funciones de gestión de riesgos en PAMM para cTrader

La solución ofrece interfaces separadas diseñadas específicamente para administradores, gestores de dinero e inversores, abordando las necesidades particulares de cada grupo con funciones integradas de gestión de riesgos. Por ejemplo, los inversores de PAMM pueden depositar y retirar fondos en cualquier momento. Para proteger los fondos de los demás participantes, PAMM incluye una función de retiro proporcional que garantiza el cierre parcial de todas las operaciones abiertas en la cuenta PAMM.

Otras funciones de gestión de riesgos incluyen niveles de Stop-Loss, confirmaciones automáticas para solicitudes de retiro, y medidas de protección contra margin calls o stop-outs durante retiros.

Rankings y atracción de clientes

El módulo de calificaciones de PAMM permite a los brokers crear rankings interactivos que muestran estadísticas reales de trading de los gestores, basadas en su rendimiento. Esta herramienta permite resaltar distintos gestores asignándoles insignias que indiquen características específicas, como estrategias de alto riesgo, trading algorítmico, rentabilidad, entre otras. Estos rankings y perfiles de gestores pueden integrarse fácilmente en el sitio web del broker mediante widgets, ofreciendo a los visitantes una experiencia informativa y atractiva.

Opiniones

Andrey Kamyshanov, cofundador y socio director de Brokeree Solutions, comentó:

“Desde principios de 2025, Brokeree Solutions y Spotware han trabajado intensamente para proporcionar a los brokers acceso a tecnologías sólidas y listas para usar. Brokeree PAMM es la primera solución de gestión de carteras de esta categoría disponible ahora para brokers de cTrader y hedge funds. El soporte para PAMM en cTrader completa la integración de todos nuestros productos principales y permite a los brokers ampliar su oferta con nuevos servicios.”

Ilia Iarovitcyn, CEO de Spotware, añadió:

“Nuestro objetivo siempre ha sido empoderar a los brokers con soluciones versátiles, escalables y transparentes. Esta integración fortalece la posición de cTrader como una plataforma integral para brokers multiactivo y firmas de inversión. Al ofrecer la solución PAMM de Brokeree, cTrader mejora su atractivo para los brokers que desean diversificar sus fuentes de ingresos, atraer nuevos segmentos de clientes y aumentar la participación de los traders mediante infraestructura de inversión avanzada. También respalda nuestra estrategia de ampliar el ecosistema de socios con tecnologías de terceros sólidas que aportan valor tangible tanto para brokers como para traders.”

Sobre Brokeree Solutions

Brokeree Solutions es un proveedor internacional de soluciones tecnológicas para brokers multiactivo a nivel mundial. Con más de 11 años de experiencia en el sector, la empresa se especializa en el desarrollo de soluciones llave en mano, mantenimiento de plataformas de trading y consultoría para brokers minoristas que utilizan MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader y DXtrade. Su amplio portafolio incluye productos estrella como Social Trading, PAMM, Prop Pulse y Liquidity Bridge, brindando tecnologías completas que satisfacen casi todas las necesidades de los brokers.

Sobre cTrader

cTrader es una plataforma de trading FX/CFD multiactivo desarrollada por Spotware, basada en el principio Traders First™, para servir a traders, brokers y firmas propietarias con funciones avanzadas y ejecución ultra rápida. Con gráficos nativos potentes, trading social integrado y ejecución gratuita en la nube para algoritmos, cTrader ofrece una experiencia de trading premium. Como plataforma de trading abierta (Open Trading Platform™), ofrece más de 100 integraciones con terceros a través de APIs y plugins. La tienda cTrader permite a los desarrolladores monetizar sus algoritmos de trading y llegar a más de 8 millones de traders, al tiempo que ayuda a los brokers a crecer mediante soluciones enfocadas en IBs e incorporación sin fricciones.