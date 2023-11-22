Por el calendario electoral, puede haber nuevo puente durante octubre En un cambio significativo en el calendario laboral mexicano, el próximo año se tendrá un nuevo día de descanso obligatorio. Contrario a los tradicionales asuetos, este ajuste responde a la toma de mandato del nuevo presidente de México cada seis años. La raíz de esta modificación se encuentra en la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), aprobada el 17 de noviembre de 2021. La reforma impactó el calendario electoral, alterando la fecha del día feriado que, históricamente, coincidía con el cambio de poder presidencial el 1 de diciembre. Con el ajuste en el calendario electoral, el día de descanso obligatorio ahora se celebrará el 1 de octubre. Aunque la reforma a la LGIPE entró en vigor en enero de 2023, su implementación efectiva se verá reflejada en 2024, año en que se llevará a cabo la elección presidencial. El hecho de que el 1 de octubre caiga en martes ha generado especulaciones sobre la posibilidad de crear un puente y disfrutar de una semana laboral más corta. Sin embargo, hasta el momento, esta posibilidad no ha sido confirmada oficialmente y sigue siendo objeto de discusión. Esta nueva disposición no solo marca un cambio en las tradiciones del calendario laboral mexicano sino que también introduce ajustes significativos en la rutina de los trabajadores, planteando preguntas sobre cómo las empresas y empleados se adaptarán a este nuevo día feriado. A medida que se acerca el año 2024, se espera que se proporcionen más detalles sobre la implementación efectiva y las implicaciones concretas de este nuevo día de descanso obligatorio.