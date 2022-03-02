Las personas morales tienen como fecha límite el 31 de marzo del 2022 para presentar su declaración anual de ejercicio fiscal 2021. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció a través de su cuenta de Twitter que extenderá los horarios de atención en sus oficinas para que las personas morales presenten su declaración anual. El nuevo horario extendido será de 09:00 a 17:00 horas y aplicará del lunes 7 al viernes 11 de marzo, así como del martes 22 al viernes 25 de marzo. https://twitter.com/SATMX/status/1498468420249174017 Las personas morales tienen como fecha límite el 31 de marzo del 2022 para presentar su declaración anual de ejercicio fiscal 2021. En caso de que el contribuyente no pueda acudir a las oficinas, podrá comunicarse a través del número 55 6272 2728, así como al chat que el fisco habilitó en horarios de 08:00 a 18:30 horas.

Renovación de e.firma

Adicionalmente, para facilitar la declaración anual de impuestos 2021 para las personas morales, el SAT presentó un comunicado en el que señala herramientas para cumplir con este requisito. También, recordó que se podrá renovar la e.firma (firma electrónica), ya sea que se encuentre próxima a caducar o no haya pasado más de un año vencida, de manera digital, las 24 horas del día y sin tener que presentarse en ninguna oficina. Quienes tengan que realizar este trámite, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página web del SAT. Seleccionar la opción Otros trámites y servicios. Elegir la opción Identificación y firmado electrónico. Dar clic en Renueva el certificado de e.firma de tu empresa.

En caso de no cumplir con la declaración de impuestos, el fisco puede aplicar sanciones como multas desde los 12 mil 640 pesos hasta los 25 mil 300. Asimismo, el SAT puede efectuar cobro de recargos, cancelación del certificado del sello digital y reportar la deuda al Buró de Crédito.