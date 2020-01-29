La Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon) tuvo una caída de presupuesto de 15% para este año.

La Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon) tuvo una caída de presupuesto de 15% para este año.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2020, la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon) tuvo un recorte presupuestal de 15.5%. Este es el mayor recorte a la institución desde que se fundó en 2011. Además, sus presupuestos han ido cayendo constantemente desde 2016: entre 2.5% y 5% al año. Esto significa que la Prodecon tendrá 749 millones de pesos para operar.

Lo peor de todo es que en 2020 entrarán en vigor muchos cambios fiscales. Con esto, lo más seguro es que el número de casos de defensa de los contribuyentes aumentará. De hecho, la Prodecon ya ha dado su postura a favor de los contribuyentes sobre muchos de estos asuntos. Entre los más importantes están la cancelación de sellos digitales, los esquemas reportables, las factureras, etc. De acuerdo con Luis Fernando Balderas Espinosa, titular en funciones de la Subprocuraduría General de Prodecon, la institución deberá recortar gasto corriente y servicios personales. También disminuirán el uso de energía eléctrica, celular, arrendamientos y viáticos.

De todas formas, el funcionario cree que esto no afectará las labores de la Procuraduría. Aunque sí esperan más casos y dudas de contribuyentes por los cambios fiscales, cree que todavía podrán hacer frente a sus necesidades.

Con información de Reforma.

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