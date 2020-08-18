Hubo un pacto para no ejercer acción penal en contra de las empresas trasnacionales que no pagaron los impuestos que les correspondían, afirmó Carlos Romero En reunión virtual, los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados dialogaron con el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda para hablar de las estrategias en la recaudación fiscal y perseguir la defraudación fiscal. De acuerdo con el Procurador, en los gobiernos anteriores hubo un pacto con los grandes contribuyentes para que no se ejerciera acción penal en su contra por eludir responsabilidades y castigar la evasión tributaria. Por ello, solamente se abrieron algunos casos jurídicamente contra algunas empresas, **“nada significativos.”** El Procurador informó que trabajarán en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para detectar evasión de impuestos de grandes contribuyentes, debido a que hay casos en que las transnacionales dejan una pequeña tasa de impuestos en el país y se llevan todas las utilidades. Se están realizando estudios para aumentar los impuestos. Hay un contribuyente que paga 0,9% de su utilidad y debería de pagar 2,5%. Es decir, solamente paga .90 centavos por cada 100 pesos. “El objetivo es establecer una tasa de 2,5% efectiva porque algunas transnacionales sólo dejan el 0,9% actualmente”, destacó el procurador Romero.

En septiembre y octubre habrá órdenes de aprehensión contra factureras

Romero Aranda informó que entre septiembre y octubre podrán girar órdenes en contra de las empresas que emiten facturas ilegales, pues esta práctica de evadir el impuesto alcanzó un billón 300 mil millones de pesos de 2014 a 2018. “Si acabamos con el esquema de factureras y defraudación podremos haber acabado con una parte importante de la corrupción. Si se acaban estos desvíos públicos y se cumplen con las obligaciones fiscales, creo que dimos un paso importante”, comentó Romero. En cuanto al convenio firmado en días pasados con Chihuahua, indicó que el próximo miércoles se firmará con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) un compromiso con todas las entidades federativas para atacar la evasión fiscal y elevar la recaudación de los estados. Puedes revisar la platica entre la CHCP y el procurador Fiscal de la Federación aquí / Publicación: 17 agosto 2020

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