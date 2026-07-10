Con Descarga Masiva Premium de Box Factura y su Bóveda Digital puedes respaldar y trabajar desde la nube con altos volúmenes de facturación, además esta plataforma es segura y soporta múltiples RFCs y permite determinar niveles de acceso.

Con Descarga Masiva Premium de Box Factura y su Bóveda Digital puedes respaldar y trabajar desde la nube con altos volúmenes de facturación, además esta plataforma es segura y soporta múltiples RFCs y permite determinar niveles de acceso.

Como sabemos, los contribuyentes en México tienen la obligación de almacenar las facturas de los últimos 5 años. Recuperar estas facturas aparentemente es un ejercicio sencillo: la misma plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT) nos permite realizar descargas, o podemos contratar un software especializado para ello.

Para empresas con altos volúmenes de facturación, estos procesos se complican demasiado; el SAT tiene un límite de descarga diario y las soluciones tradicionales tienen deficiencias—por ejemplo, muchas no soportan múltiples RFCs, el almacenamiento es en una sola computadora, por lo que no hay una forma sencilla de compartir acceso a diferentes miembros de la organización.

Además de estos retos técnicos, las empresas necesitan contar con la capacidad de determinar niveles de acceso (muy importante en temas tan sensibles como los CFDIs de nómina) y encontrar una forma de que la descarga sea automatizada, ya que después de cierto número de facturas la opción de realizarla manualmente se vuelve imposible.

¿Cómo solucionarlo?

La actividad empresarial de hoy necesita nuevos niveles de servicio para la descarga masiva de facturas. Box Factura ha desarrollado una solución especializada en la recuperación de archivos CFDI para empresas con altos volúmenes y que requieran centralizar todos los datos en una bóveda digital segura, en la que se almacenen en la nube todas las facturas, con la funcionalidad de filtrado, búsqueda y recuperación en el momento que se requiera. Además, la solución es multi-usuarios, determinando niveles de acceso para cada uno de los tipos de factura: emitidas, recibidas y nómina.

¿Cómo funciona la descarga de facturas premium?

Es un servicio en el que automáticamente se realiza una descarga de facturas del SAT todos los días, busca solo los archivos faltantes, realiza conciliaciones, valida su vigencia y descarta duplicados. Las facturas descargadas se almacenan de forma centralizada en una bóveda digital de CFDIs, misma que puede ser accedida por la cantidad de usuarios que necesitemos, cada uno con su nivel de permiso.

Box Factura es una plataforma diseñada por un grupo de expertos con el único objetivo de simplificar las tareas repetitivas y facilitar la administración, que se traduce en una contabilidad más limpia, con menos errores y en un ahorro sustancial de tiempo y dinero.

Además, al tener todas las facturas almacenadas, la herramienta busca cancelaciones efectuadas y pendientes, enviando alertas mediante un email a todos los miembros de la organización que así lo requieran, con los datos necesarios para identificar rápidamente los CFDIs: RFC, monto y fecha de emisión de cada una de las facturas canceladas, en lugar de solo el UUID del CFDI, como tradicionalmente lo hace el buzón tributario de SAT.

Ventajas de la descarga masiva premium de Box Factura:

Servicio automatizado : las nuevas facturas estarán en tu bóveda digital automáticamente.

: las nuevas facturas estarán en tu bóveda digital automáticamente. Descargas calendarizadas : la programación para recuperar los CFDIs puede ser diaria, semanal o mensual.

: la programación para recuperar los CFDIs puede ser diaria, semanal o mensual. Resumen diario de cancelaciones : alertas de facturas canceladas o en proceso de cancelación, se distribuyen a todo tu equipo de trabajo.

: alertas de facturas canceladas o en proceso de cancelación, se distribuyen a todo tu equipo de trabajo. Acceso multiusuario : cuenta con varios niveles para ingresar, restringiendo la información de facturas emitidas, recibidas o nómina de acuerdo al tipo de usuario.

: cuenta con varios niveles para ingresar, restringiendo la información de facturas emitidas, recibidas o nómina de acuerdo al tipo de usuario. Servicio multi-RFC : la descarga premium está disponible para almacenar las facturas de varios RFCs en una sola cuenta.

: la descarga premium está disponible para almacenar las facturas de varios RFCs en una sola cuenta. Compatible con PCs y teléfonos : disponible para Mac, Windows, iPhone, Android y Huawei.

: disponible para Mac, Windows, iPhone, Android y Huawei. Sin instalación : solo se requiere una conexión a Internet.

: solo se requiere una conexión a Internet. Ayuda y soporte: tendrás a tu disposición un equipo que siempre te resolverá tus dudas, con un servicio de primer nivel.

La plataforma ofrece garantía de cobro fijo en el costo mensual del servicio que incluye todas las actualizaciones y mejoras en la plataforma, así como nuevos requerimientos del SAT, también el mantenimiento y no hay cobro de anualidad. Otra de las ventajas de Box Factura es que está al día respecto a las reformas del SAT, manteniendo su plataforma actualizada, por ejemplo, desde el primer trimestre de 2022 integró rápidamente el CFDI 4.0.

La descarga premium está diseñada para empresas que buscan la transformación digital y que apuestan por la automatización de procesos, optimizando sus recursos de tiempo y de personal administrativo y que requieren de accesibilidad de manera segura a su información fiscal.

Para más información, ingresa al micro sitio de descarga masiva premium y deja tus datos, o bien contacta a Box Factura por los siguientes medios:

BXF