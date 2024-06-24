Las plataformas digitales retienen una gran cantidad de recursos que genera las personas físicas por no informar su Registro Federal de Contribuyentes A través del Régimen de Plataformas Digitales, las personas físicas que ofrecen bienes o servicios por estos medios son sujetas a retención tanto del Impuesto sobre la Renta (ISR) como del Impuesto al Valor Agregado (IVA). De acuerdo con Fiscalia, la tasa de retención del ISR varía dependiendo del tipo de actividad que se realice, siento 1%, 2.1% o 4%, según el sector económico. Mientras, la retención para efectos del IVA es del 50% del impuesto. Es decir, del 8%.

Las plataformas retienen más si no tienen el RFC

No obstante lo anterior, el texto indica que ambas legislaciones prevén que en caso de que la persona física no proporcione su clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a la plataforma digital, esta última retendrá el 20% por concepto de ISR y el 100% del IVA, o sea, el 16% total. Por eso, Fiscalia señaló que aunque el otorgamiento de la clave del RFC no es una obligación para la persona físicas, que esté expresa en la legislación, el hecho de no hacerlo implica altos costos financieros. Esto se debe a que se retiene una gran cantidad de recursos por parte de la plataforma digital, que merma el capital de operación del negocio. Además, explicó que es importante que las personas morales también informen su RFC a las plataformas, puesto que, de no hacerlo, al no saber estas últimas si la persona es física o moral, efectuarán igualmente la retención. Se debe tener presente que la retención del 20% de ISR y del 100% del IVA no sería acreditable, puesto que la plataforma estaría expidiendo una constancia de retenciones sin RFC, porque no cuenta con él. Por eso, el contribuyente no sólo no podrá recuperar esa retención, sino que aún tendrá que pagar el impuesto por el total de la operación. Por lo anterior, Fiscalia recomendó a las personas físicas que informen a las plataformas su clave del RFC.