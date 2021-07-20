La carta porte contiene información como valor de la mercancía, ruta, puntos intermedios y más que podrían poner en peligro la seguridad de los transportistas. El 1 de junio entró en vigor el complemento “carta porte”. Se trata de un complemento quese debe incorporar al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para amparar el transporte de mercancías en territorio nacional. El cambio será obligatorio a partir del 30 de septiembre; de lo contrario, no se podrán deducir los servicios de transporte. El complemento sirve para brindar información sobre la procedencia y los destinos de las mercancías que se trasladan a través de los distintos medios de transporte. De acuerdo con el SAT, los contribuyentes que brindan servicios de traslado de mercancías por los distintos medios de transporte, podrán emitir un CFDI incorporando el complemento, con el que se podrá amparar la legal posesión de las mercancías.

Podría aumentar la inseguridad

Además de los problemas logísticos y administrativos para las empresas, los cambios a la carta porte también podrían llegar a ser un problema de seguridad. Entre otras cosas, la carta porte contiene información sobre el valor de la mercancía, la ruta, los propietarios, etc. En entrevista con Reforma, Juan Antonio Castro Chávez, integrante de la comisión técnica de comercio exterior del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), explicó que toda esta información puede poner en peligro la seguridad de los transportistas. En entrevista con el mismo medio, Ricardo Arellano, socio de KPMG, dijo que las empresas deben asesorarse con profesionales para proteger sus bases de datos. Por otro lado, Magdalena Macías Ríos del CCPM explicó que cualquier persona con un smartphone puede tener acceso a esta información. En entrevista con Transportes y turismo, la especialista dijo lo contenido en la carta porte se puede revisar por un código QR. Hay que destacar que en 2020 México fue el tercer país con más robo de carga en el mundo. De acuerdo con *Transportes y turismo,*estos robos tuvieron un valor de 4,400 millones de dólares. Con información de Reforma y Transportes y turismo https://www.reforma.com/exige-el-sat-portar-detalles-de-mercancia/ar2223092 https://www.tyt.com.mx/nota/ven-riesgos-para-la-seguridad-con-complemento-carta-porte

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