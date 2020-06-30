Varios usuarios de redes sociales criticaron los comentarios de Arturo Herrera sobre cobrar impuestos por clases en línea. El 23 de junio, Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que podrían integrarse cerca de 100 mil millones de pesos a las finanzas públicas debido a la nueva reforma hacendaria del cobro de impuestos a las economías digitales. La nueva disposición incluye la tributación de plataformas para descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música y juegos. Sin embargo, este impuesto no se aplicará a la descarga o acceso a libros, periódicos y revistas electrónicas. También están incluidos en esta disposición los servicios de intermediación entre terceros, como los servicios de alojamiento y de transporte privado, así como los clubes en línea, páginas de citas y plataformas de clases a distancia. https://twitter.com/ArturoHerrera\_G/status/1275898521124773901 https://twitter.com/ArturoHerrera\_G/status/1275898534353612800 Uno de los puntos que más ha llamado la atención es redes sociales es el impuesto a enseñanza a distancia. En un momento en el que todos los niveles de educación están utilizando clases en línea, un impuesto de este tipo no se ve con buenos ojos. Algunos señalaron que el cobro de IVA por enseñanza a distancia supuestamente contradice lo establecido por la misma Ley del IVA: https://twitter.com/raymundotenorio/status/1275924093892734977 Hay que destacar que, en realidad, Arturo Herrera no anunció nuevos cambios a la ley. Todos estos impuestos estaban previstos desde antes y entraron en vigor el 1 de junio.
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