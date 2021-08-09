Además de las exigencias de cumplimiento, las equivocaciones de las empresas en el REPSE han atrasado los registros. El 23 de abril, se publicó la reforma al outsourcing o subcontratación laboral. ...

Además de las exigencias de cumplimiento, las equivocaciones de las empresas en el REPSE han atrasado los registros. El 23 de abril, se publicó la reforma al outsourcing o subcontratación laboral. Con la reforma se prohíbe la subcontratación de personal, pero se permite la subcontratación de servicios especializados u obras especializadas.

Inscripción de servicios especializados en el REPSE

Para poder ofrecer servicios especializados, las empresas deben inscribirse al padrón o registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas (REPSE). La fecha límite para cumplir con esta obligación es el 1 de septiembre. De acuerdo con Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a la fecha, aproximadamente 80 mil empresas iniciaron su registro y 30 mil lo concluyeron. Esto lo expuso el funcionario al participar en el 27° Foro nacional de especialistas en Seguridad Social, organizado por el Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

Dificultades que más enfrentan las empresas en el REPSE

Salafranca Vázquez dijo que las dificultades que más enfrentan las empresas son las exigencias de cumplimiento. Pero aclaró que no es un problema del sistema, sino un problema de las exigencias legales para obtener el registro. La exigencia más complicada y por la que más empresas son rechazadas, es no estar al día con las siguientes autoridades:

Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Principales equivocaciones de las empresas en el REPSE

Pero el funcionario también señaló que las empresas cometen equivocaciones que retrasan su inscripción en el REPSE. Salafranca Vázquez indicó que las equivocaciones que más cometen las empresas son las siguientes:

1. Envían documentos ilegibles

La ilegibilidad de los documentos es una de las causales por las que no se deja a las empresas continuar con el proceso en el REPSE. Pero es un tema de fácil solventación, porque es un tema de forma, no de fondo. Un analista de la STPS tiene que leer cuáles son las actividades del objeto social, y si el PDF es ilegible no hay cómo saberlo, porque en México no existe una base de datos electrónica de objetos sociales. Por eso, la única manera de que el analista vea cuál es el objeto social, es que se suba el acta constitutiva en un PDF legible. Así que se debe tomar la foto o hacer el escaneo con cuidado.

2. Capturan el objeto social sin desglosarlo

Otro de los problemas fundamentales es que el sistema del REPSE no permite inscribir las actividades del objeto social en bloque. Es decir, las empresas tienen que capturar una por una las actividades que quieren inscribir. El sistema del REPSE se diseñó así a solicitud de los empresarios. Si se quiere, se pueden inscribir todas las actividades del objeto social, pero una por una. Porque a las empresas se les da un número de REPSE general, pero se les da un folio por cada actividad registrada, para que se especifique la actividad o actividades contratadas. En un sentido práctico, los gestores de muchas empresas copian y pegan el objeto social completo, por eso no consiguen el REPSE. Esta facilidad es como una barrera inesperada por la terquedad de los responsables de capturar la información en el REPSE, porque se empeñan en copiar y pegar un texto gigantesco con 25 actividades en el espacio para la actividad uno.

3. Registran actividades que no forman parte del objeto social

Otra equivocación, pero mucho menos frecuente que las dos anteriores, es la de empresas que solicitan registrar actividades que no están en su objeto social. Eso no se puede. Es decir, el panel de captura de las actividades registrables no es un espacio para la creatividad, imaginación o creación literaria, es un espacio para la literalidad Las empresas deben capturar las actividades que tienen dadas de alta en el SAT o las que están en su objeto social, dependiendo si es una persona física o moral. Si una empresa de aires acondicionados quisiera pintar murales, el REPSE no es el foro para que ponga sus aspiraciones a futuro. En ese caso, primero tendría que cambiar el objeto social para incluir la pintura de murales.

4. Presentan acta constitutiva en lugar de la última acta actualizada

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Fernando Yllanez Martínez, las empresas cometen otra equivocación relacionada con el acta constitutiva. Al participar en el evento del CCPM, Yllanez Martínez dijo que han hecho varios registros y que en el REPSE se solicita el acta constitutiva, pero lo que se tiene que presentar es la última acta donde viene el objeto social actualizado. El integrante de la Concamin señaló que muchas empresas envían el acta constitutiva, que es el acta de nacimiento de las sociedades, y se les acaban los espacios para meter la información de la acta actualizada. Pero el especialista dijo que la STPS ya tomó nota y prevé que pronto corregirán la indicación en el REPSE.

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