El crecimiento obedece a que Hacienda no está cobrando el impuesto, ya que implementó un estímulo al 100 por ciento como medida para controlar los precios de las gasolina Al cierre de mayo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró un aumento 10 veces superior en el monto de las devoluciones por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), en comparación con el mismo periodo del año pasado. Al quinto mes de 2022, el monto por dicho concepto alcanzó 11 mil 745 millones de pesos, mientras que en el mismo lapso de 2021, ascendió a mil 97 millones. El monto de las devoluciones por IEPS también es el más elevado para un mismo periodo desde 2010, año desde que se tiene registro.

Aumenta devolución de IEPS por estímulo fiscal

En entrevista con el periódico Reforma, Mario Barrera, socio de la Práctica Fiscal de Holland & Knight, mencionó que esto obedece a que actualmente el gobierno federal no está cobrando este impuesto, ya que implementó un estímulo al 100 por ciento como medida para controlar los precios de las gasolinas que este año han mostrado incrementos elevados. "No se está cobrando el IEPS por los elevados precios de gasolinas, entonces, eso está provocando que se tengan que devolver mayores cantidades de impuestos", dijo al diario. Como reportamos, en el primer trimestre del año, el IEPS a gasolinas dejó 20,783 millones de pesos, lo que significó una caída de 70.7% en comparación con el año pasado. Roberto Colín, contador e integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), explicó al medio que los gasolineros al no tener un IEPS por trasladar a los consumidores finales ya no pueden recuperar lo que pagaron cuando adquirieron las gasolinas. Cabe resaltar que en abril pasado, el gobierno federal tuvo que erogar 542.5 millones de pesos para mantener el precio de las gasolinas y diesel, debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estableció desde marzo un estímulo al 100 por ciento al IEPS aplicado a estos combustibles y estímulos complementarios para evitar incrementos en términos reales en los precios.