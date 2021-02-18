Para acceder a un crédito mayor, puedes hacer aportaciones voluntarias. Si tienes una relación laboral subordinada con un patrón, éste está obligado a pagar a la autoridad el equivalente al 5% del ...

Para acceder a un crédito mayor, puedes hacer aportaciones voluntarias. Si tienes una relación laboral subordinada con un patrón, éste está obligado a pagar a la autoridad el equivalente al 5% del salario diario integrado del trabajador, el cual está compuesto por la percepciones diarias del trabajador, lo que incluye salario y prestaciones. Para acceder a un crédito mayor, los trabajadores tienen la posibilidad de hacer aportaciones, que serán depositadas en la subcuenta de aportaciones voluntarias. Previo consentimiento del trabajador, el dinero en esta subcuenta puede ser transferida a la subcuenta de vivienda, para poder obtener un crédito mayor con el Infonavit.

Amplía tu capacidad de compra al adquirir un crédito o consigue una garantía hipotecaria con alguna institución financiera realizando aportaciones extraordinarias al saldo de tu Subcuenta de Vivienda. Aquí te decimos cómo. https://t.co/5ZaNDHH99x pic.twitter.com/3MuNqUEMw3 — Infonavit (@Infonavit) February 16, 2021

¿Cuáles son los requisitos para hacer aportaciones voluntarias?

Los trabajadores sin una relación laboral vigente deberán registrarse e Mi Cuenta Infonavit, en la siguiente liga. En el caso de los trabajadores cuya relación laboral esté vigente, el saldo se considera como parte de la precalificación y para la liquidación del deudor por originación. El límite de las aportaciones voluntarias es el 5% de 25 salarios mínimos mensuales. Es decir, 5 mil 384.6 pesos.

¿Cómo se hace?

En el portal Mi Cuenta Infonavit, en la sección "Mi Ahorro" y en la opción "Aportaciones Extraordinarias" se despliega el menú en que se registra el monto que se desea aportar voluntariamente. Ahí se genera la ficha de pago con línea de captura, misma que te será enviada a tu correo electrónico. Existen varias formas de pago, como ventanilla bancaria, cajeros inteligentes y aplicaciones móviles. Las aportaciones que hagas no se verán reflejadas en el saldo de vivienda de tu Afore. Para consultarlo entra a Mi Cuenta Infonavit y ve tu resumen de movimientos. Encontrarás las aportaciones voluntarias en el concepto "Sólo Infonavit".

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