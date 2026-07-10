En medio de los retrasos del SAT, que llegan a extenderse hasta seis días por paquete solicitado, contar con alternativas confiables se ha vuelto indispensable. Descarga Masiva Premium de Box Factura permite a las empresas mantener su operación sin interrupciones, combinando eficiencia, seguridad y control total sobre sus CFDI.

En las últimas semanas, las empresas en México han enfrentado un reto inesperado: la lentitud en los servicios de descarga del SAT. Aunque técnicamente el portal no está "caído", los tiempos de respuesta se han disparado. Según información de Box Factura, hoy en día el SAT puede tardar hasta seis días en entregar un paquete solicitado, una espera que pone en jaque la operación diaria de muchas compañías que dependen de la descarga masiva de CFDI para mantener su administración y contabilidad al día.

Ante esta situación, contar con una solución confiable y eficiente se vuelve una necesidad crítica. Box Factura, a través de su servicio Descarga Masiva Premium, ha demostrado ser la alternativa más sólida para que las empresas continúen trabajando sin interrupciones, incluso en medio de la crisis técnica del SAT.

¿Qué está sucediendo con SAT?

La situación actual con el SAT puede explicarse con una analogía muy clara: es como si llegaras a una oficina de trámites, entregaras tus papeles y te dieran un turno, pero en lugar de atenderte en minutos u horas, te hacen esperar casi una semana para devolverte el resultado. El sistema sí está recibiendo las solicitudes, no está caído, pero funciona de manera asíncrona: primero acumula las peticiones y luego, con gran retraso, las va resolviendo.

El problema no es la falta de respuesta, sino el tiempo excesivo que transcurre entre pedir la información y obtenerla, lo que obliga a las empresas a tener un plan alternativo para no detener su operación diaria.

Un plan B que funciona

La clave está en la diversificación de métodos de recuperación. Mientras otras soluciones dependen únicamente de los Web Services del SAT, Box Factura ha implementado un modelo híbrido: descarga por Web Service combinada con recuperación vía Portal CFDI. Esta doble vía asegura que, aunque el SAT tarde días en responder a una petición de paquete, las empresas no sufran faltantes en su información.

Gracias a este esquema, los clientes de Box Factura siguen recibiendo sus comprobantes de manera ágil y continua, garantizando la continuidad de procesos contables, financieros y de cumplimiento. En otras palabras, han podido operar como si nada ocurriera, aun cuando la autoridad fiscal presenta tiempos de respuesta poco funcionales.

Agilidad, control y seguridad en un solo lugar

Con Descarga Masiva Premium, la información no solo se obtiene de forma diaria y automática, sino que además queda almacenada en la Bóveda Digital de Box Factura, un espacio seguro que facilita la gestión integral de los CFDI. Desde ahí es posible realizar búsquedas avanzadas, aplicar filtros personalizados y exportar todo a Excel con un solo click, simplificando las tareas de conciliación y reporteo.

Al mismo tiempo, la bóveda permite establecer niveles de acceso dentro del equipo de trabajo, de modo que cada colaborador puede consultar únicamente lo que le corresponde: facturas emitidas, recibidas o de nómina. Esto evita tener que compartir la e.firma o clave CIEC con todos los usuarios y garantiza mayor seguridad. Además, en caso de que alguien deje de pertenecer a la organización, se puede revocar su acceso de inmediato, protegiendo la confidencialidad de la información.

En momentos donde la agilidad y la resiliencia son factores clave, Box Factura y sus herramientas premium le han permitido a cientos de empresas continuar a pesar de los factores externos. Y ahora cualquier empresa puede comprobarlo ya que ofrecen 30 días de prueba gratis, sin ningún tipo de compromiso.

Es posible contactarlos a través de los siguientes canales: