Conoce algunas recomendaciones en caso de recibir una invitación para corregir el ISR retenido por servicios profesionales. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está invitando a los contr...

Conoce algunas recomendaciones en caso de recibir una invitación para corregir el ISR retenido por servicios profesionales. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está invitando a los contribuyentes a corregir las retenciones del Impuesto sobre la Renta (ISR) por servicios profesionales recibidos. De acuerdo con una nota publicada por Fiscalia, la autoridad fiscal está haciendo lo anterior a través de una campaña masiva vía correo electrónico.

Diferencias entre el ISR retenido por servicios profesionales y el enterado

La nota indica que en las invitaciones que actualmente el SAT está enviando de manera masiva, acusa diferencias entre el “Importe de ISR retenido por servicios profesionales que amparan los CFDI recibidos” y el “Importe del ISR retenido a cargo enterado por prestación de servicios profesionales”. En estos casos, la autoridad fiscal precisa que los CFDI considerados en esta conciliación son aquellos emitidos con la clave “PUE – Pago en una sola exhibición”, y que se encuentran vigentes.

Problemática

En la nota se advierte sobre una problemática, porque no necesariamente todas las facturas con PUE recibidas en ese mes fueron pagadas en ese mismo mes. Como ejemplos, se exponen los siguientes supuestos:

Pagos de honorarios realizados con anterioridad, pero facturados posteriormente.

Casos de sustitución de comprobantes.

Primero se emite la factura y el pago se efectúa con posterioridad.

El CFDI se emite con “PUE” pero es pagado en los meses siguientes.

Por esta razón, al recibir una invitación del SAT de este tipo, conviene realizar una revisión minuciosa de que los montos de las retenciones enteradas están correctamente determinados.

Recomendaciones

Fiscalia expuso las siguientes recomendaciones en caso de recibir una invitación de este tipo:

Será conveniente realizar una revisión minuciosa de las diferencias que el SAT está determinando, para poder así asegurar que las obligaciones están correctamente determinadas o, en su caso, realizar las correcciones necesarias.

Es importante que los contribuyentes revisen sus controles internos para considerar los parámetros que el SAT toma para realizar este tipo de cruces y cumplir así las obligaciones fiscales, buscando con ello evitar al máximo este tipo de molestias.

Algunos ejemplos de políticas que pueden adoptarse para evitar este tipo de discrepancias, es la solicitud de la factura de honorarios previo al pago de los mismos, o bien, revisar que los CFDI emitidos con PUE que no fueron pagados en ese mes, sean cancelados y sustituidos por otros en el mes en que se efectúe el pago, para que así coincidan las fechas de la factura, del pago, de la retención y de su entero.