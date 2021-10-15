Algunos especialista han señalado que el nuevo acuerdo de un impuesto mínimo alcanzado por la OCDE no es de gran ayuda para los países en desarrollo. La semana pasada la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) firmó un acuerdo con 136 países con el fin de que las empresas multinacionales tengan unacontribución tributaria mayor. Las naciones aceptaron un pacto global para aplicar un impuesto global mínimo de 15% a estas grandes corporaciones, así como un sistema justo de gravar los beneficios en los lugares donde se generan. Esta medida surge por la preocupación de que las compañías multinacionales redireccionen sus ganancias a países en donde los impuestos son menores para reducir la cantidad a pagar. Este acuerdo se espera que genere alrededor de 150 mil millones de dólares adicionales en ingresos tributarios, buscando una distribución fiscal más justa entre los países y las empresas beneficiadas por la globalización.

Dos pilares del acuerdo

Este acuerdo significa limitaciones pactadas multilateralmente, representadas en dos pilares. En el primero se menciona que se asignarán algunos derechos de gravamen sobre las multinacionales desde el país de origen hasta los que realiza su actividad económica y de la cual obtienen sus beneficios, esto sin importar si tienen presencia física, esto calculado en aproximadamente 125 mil millones de dólares. Por su parte, las que en sus ventas mundiales superen los 20 millones de euros y su rentabilidad exceda el 10% estará sometida a las nuevas normas, lo que significa que se reasignará a las jurisdicciones de mercado el 25% de beneficio que supere el umbral del 10%. En cuanto al segundo pilar, este se refiere al impuesto mínimo global, el cual generará la recaudación tributaria adicional de unos 150 mil millones de dólares, y será aplicado a las empresas que su cifra de negocios supere los 750 millones de euros. La OCDE desarrollará normas para introducir el pilar dos en la legislación interna en 2022, para que ésta comience a operar en 2023.

Críticas al acuerdo

Como señala un artículo de Fiscalia, diversas organizaciones han criticado que el acuerdo no toma en cuenta la situación de los países en desarrollo, quienes resultan más afectados por la evasión fiscal que permite el sistema actual. Uno de los puntos controversiales que menciona Fiscalia es que la tasa de 15% es un gran incentivo para el traslado de ganancias. Además, la mayor parte de la recaudación se irá a países desarrollados. Así, la gran mayoría de los países con bajos ingresos no se verán beneficiados. En este sentido, el economista Joseph E. Stiglitz, ganador del Premio Nobel, dijo que en realidad no se trata de un gran cambio a favor de los países en desarrollo. También señaló que la OCDE está haciendo que estos países firmen los tratados sin saber exactamente cómo los afectará. Con información de Fiscalia y El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/10/08/ocde-acuerda-con-136-paises-impuesto-minimo-de-15-a-multinacionales-a-partir-de-2023/ https://www.fiscalia.com/publicaciones/16400

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