La autoridad fiscal recientemente dio a conocer el nuevo formato de declaración anual de personas morales, quienes deberán proporcionar estados financieros completos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó la sección de “Estados Financieros” en el nuevo formato de declaración anual de las personas morales del Régimen General. De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, la autoridad fiscal recientemente dio a conocer el nuevo formato de declaración anual de personas morales, en el que el contribuyente deberá proporcionar estados financieros completos, como nunca antes se habían solicitado, incluyendo las notas a estos. El artículo indica que el nuevo formato de declaración anual requiere de los siguientes estados financieros:

Balance general (Estado de situación financiera)

Estado de resultados (Resultados)

Estado de flujo de efectivo (Flujo de efectivo)

Estado de cambios en el capital contable (Cambios en el capital contable)

También pide una “Conciliación” de saldos.

Fiscalia señaló que el sistema del SAT también solicita “Notas” a los estados financieros, pues en cada uno de los rubros se incluye la herramienta para incorporar notas. En este contexto, considera importante que los contribuyentes se preparen para esta nueva requisición de información en el formato para la declaración anual de 2022. La declaración anual se debe presentar a más tardar el 31 de marzo de 2023, considerando los nuevos estados financieros que se solicitan en la declaración.