En 2021, la autoridad fiscal dejó de recaudar al menos 412 mil millones de pesos, monto generado por la economía informal. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría aplicar verificaciones y sanciones a aquellos comerciantes de tianguis y mercados que operen en la informalidad. La semana pasada, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) informó que, en conjunto con el SAT, visitarán esos lugares para promover el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) entre los comerciantes. De acuerdo con Miguel Ángeles Tavares, presidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM)estas visitas podrán derivar en verificaciones para saber si las personas que trabajan en estos lugares cumplen con sus obligaciones fiscales. El SAT tiene la facultad de imponer sanciones que van de los 3 mil 870 a los 11 mil 600 pesos si detecta que los comerciantes no están dados de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Además, el artículo 49 del Código Fiscal establece que el fisco puede realizar verificaciones en domicilios fiscales, establecimientos, puestos fijos y semifijos en la vía pública, siempre que se encuentren abiertos al público en general, donde se realicen enajenaciones, presten servicios o contraten el uso o goce temporal de bienes.

Informalidad

En 2021, la autoridad fiscal dejó de recaudar al menos 412 mil millones de pesos, monto generado por la economía informal, revelaron cifras de el Centro de Estudios de las Finanzas Publicas de la Cámara de Diputados y la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Asimismo, reportaron que la evasión del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en México alcanza una tasa de 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Dicho porcentaje representa que, de todo lo que genera la economía nacional está ubicado negocios, trabajadores y profesionistas que no pagan ISR; en personas que rentan locales o inmuebles sin enterar al fisco y en empresas que evaden a la autoridad.

Al aplicar dicho porcentaje al valor del PIB o riqueza económica el país del último año, reportada por el Insituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 27 billones 469 mil millones de pesos, el costo fiscal de no pagar el ISR y, por lo tanto, de la informalidad alcanzó 412 mil 30 millones de pesos al cierre de 2021, de acuerdo con Publimetro.

En contraste a las estimaciones de la Cámara de Diputados y la UDLAP, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en mayo pasado que la informalidad aporta muy poco al cobro de impuestos, en particular del ISR.