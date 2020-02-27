Lo que debes saber para presentar la declaración de riesgo de trabajo por internet. Las empresas tienen que pagar una prima de seguros al IMSS, para cubrir a sus trabajadores ante la posibilidad de sufrir un accidente en el lugar de trabajo. La prima se debe calcular con base en la siniestralidad (la prevalencia de accidentes) del lugar de trabajo; es decir, no se toma en consideración si un trabajador sufrió un accidente en el trayecto hacia la empresa o en su casa, sino únicamente los sucesos ocurridos en el recinto del negocio durante el año. Así, los patrones están obligados a presentar esta declaración durante febrero del año siguiente. Por ejemplo, la declaración del ejercicio de 2019 se presenta en febrero de 2020. En este caso, la prima tendrá vigencia del 1 de marzo de 2020 al 28 de febrero de 2021. Entonces, el 29 de febrero es el último día para presentar la declaración anual de riesgos de trabajo. De acuerdo con el Artículo 32, fracción V del Reglamento de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, los patrones pueden utilizar el el dispositivo magnético generado por el SUA. Esto significa que los patrones tienen acceso a las herramientas del SUA para determinar automáticamente su prima de riesgo a declarar. Entonces, los patrones pueden generar este archivo electrónico y enviarlo por internet a través de la página del IMSS.

Cómo presentar la declaración de riesgo de trabajo por internet

El primer paso es entrar al sistema único de autodeterminación (SUA) del IMSS. Una vez dentro, dar clic en “Determinación Prima de RT” y seleccionar “Cálculo de Días y Trabajadores Promedio”.

Al hacer esto, aparecerá una nueva pantalla con datos en blanco. Si presionas "Calcular", se utilizarán los datos que ya se encuentran dentro del SUA automáticamente. Al dar clic, debes asegurarte de que los datos son correctos. Después, dar clic en "Salir".

Al regresar a la pantalla principal del SUA, abrir de nuevo el menú “Determinación Prima de RT” y seleccionar “Cálculo de la Prima de RT”.

De nuevo, se abrirá una pantalla con datos en blanco. Como en el caso anterior, al dar clic en "Calcular" se usará la información que ya está en el sistema. Después de dar clic en "Calcular recuerda revisar la información.

Una vez hecho esto, se habilita el botón “Generar Archivo”. Al dar clic en él, se genera un archivo con extensión .DAP. Este es el archivo que debe enviarse a través de la página del IMSS.

Entrar al apartado IMSS Desde Su Empresa (IDSE) en la página del IMSS. Se debe introducir la la firma electrónica.

Dar clic en la opción “DAPSUA”. Una vez ahí, hacer clic en “Registrar, Validar archivo”.

Después de esto aparecerá una pantalla nueva. Aquí debes capturar el certificado digital, la clave y cargar el archivo .DAP. Al terminar, puedes imprimir un acuse de recibo.

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