Te decimos todo lo que debes saber sobre la nueva versión del SUA 3.5.8. Esta semana, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó en su página oficial la nueva versión 3.5.8 del SUA (si...

Te decimos todo lo que debes saber sobre la nueva versión del SUA 3.5.8. Esta semana, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó en su página oficial la nueva versión 3.5.8 del SUA (sistema único de autodeterminación). El SUA es un programa informático para determinar importes y conceptos para el pago de las cuotas obrero-patronales por conceptos de IMSS, Retiro, Cesantía y Vejez e Infonavit. La nueva versión incluye dos novedades:

La verificación del correcto registro del valor de la unidad de medida y actualización 2020 (para el pago de febrero 2020).

Valor de la unidad mixta Infonavit.

Para bajar la nueva versión, primero se debe tener instalada la versión 3.5.3. Después, se puede actualizar a la 3.5.8. Antes de hacer esto, se recomienda respaldar la información.

¿Qué es el SUA?

Los patrones con 5 o más trabajadores están obligados a efectuar el entero de sus obligaciones por medio del SUA, y para los patrones de 1 a 4 trabajadores el uso del mismo es opcional. El sistema único de autodeterminación contempla la emisión de información de los siguientes conceptos:

Cuotas obrero patronales a las cuentas individuales de los trabajadores, por concepto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Cuotas obrero patronales a los demás ramos del seguro social (riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y bida y guarderías y prestaciones sociales).

Aportaciones patronales por concepto de vivienda, que son contabilizadas en las cuentas individuales de los trabajadores.

Amortización de créditos asignados a los trabajadores por el Infonavit.

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