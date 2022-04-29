Al momento de adquirir un inmueble para vivir, muchas personas se debaten si debe tratarse de una casa nueva o usada. Mientras que una puede ofrecer diseños innovadores y dar la impresión de que to...

Al momento de adquirir un inmueble para vivir, muchas personas se debaten si debe tratarse de una casa nueva o usada. Mientras que una puede ofrecer diseños innovadores y dar la impresión de que todo es nuevo, la otra puede resultar más accesible a nuestro presupuesto. En cualquier caso, a la hora de comprar casa, es preferible considerar las ventajas y desventajas de cada opción antes de tomar una decisión.

Comprar casa nueva

Inclinarse por una propiedad nueva suele ser la primera opción, ya que son construcciones a estrenar. Además, el auge del desarrollo urbano mejoró las oportunidades de comprar casa que se ajustan a nuestras preferencias. Sin embargo, no siempre todo es perfecto, puesto que estas propiedades pueden encontrarse de zonas con poco desarrollo alejadas de servicios importantes.

Ventajas

Estrenas la casa. Sentir que estrenamos la casa puede ser sumamente satisfactorio y desarrolla un mayor sentido de pertenencia. Diseños modernos. Las nuevas construcciones siguen las últimas tendencias en diseños arquitectónicos. Garantía empresarial. Si se compra a una empresa inmobiliaria, es posible obtener respuesta ante desperfectos de construcción. Facilidad de crédito, El proceso de evaluación de una casa nueva es más rápido a la hora de solicitar un crédito hipotecario. Menos mantenimiento. Como todo es nuevo, por lo general, no hará falta hacer reparaciones durante los primeros años.

Desventajas

Precio elevado. Además del elevado precio al comprar una casa nueva, el costo rara vez es negociable. Zonas suburbanas. Gran parte de los inmuebles nuevos prometen beneficios para el futuro. En muchos casos es necesario esperar algunos años para contar con mejores accesos, más servicios y obtener plusvalía.

Comprar una casa usada

Puesto que siempre hay alguien que quiere vender su inmueble, encontrar anuncios particulares de bienes raíces es bastante común. Hay que destacar que comprar casa usada ofrece varias ventajas relacionadas con el precio y la ubicación, pero también requiere de un mayor mantenimiento, por lo que tendrás que invertir en algunas mejoras.

Ventajas

Más económicas. Todo depende de la zona y las condiciones de la casa, pero suelen ser más baratas y pueden negociarse. Cimientos más resistentes. Algunas épocas se caracterizan por sus construcciones sólidas y cimentación profunda. Mejor ubicación. Suelen encontrarse cerca de servicios básicos, negocios y lugares de entretenimiento. Terreno más amplio. Debido a que el territorio era más económico en el pasado, las personas compraban grandes espacios para sus casas. Mayor accesibilidad. La importancia del urbanismo puede aumentar con el tiempo, lo cual incrementa las probabilidades de que se instalen accesos a autopistas principales.

Desventajas

Requiere más mantenimiento. Hay más probabilidades de que existan desperfectos que no sean visibles a primera vista. Diseños anticuados. Para no gastar en modificaciones, algunos vendedores optan por mantener diseños antiguos. No hay garantías. Sin la intervención de una empresa al comprar una casa usada, no existen garantías por defectos. Documentos. Se requiere revisar con mucho detalle los títulos de la propiedad y el que no existan deudas vigentes.

¿Cuál es la mejor opción?

Una vez tengas algunas opciones sobre la mesa, es recomendable hacer la elección del tipo de casa para comprar tomando en cuenta las distintas necesidades y los recursos disponibles; es decir, la capacidad de pago. Por un lado, considera cuál zona te conviene más, según la cercanía a escuelas, sitio de trabajo y servicios básicos. Asimismo, piensa en cuanto espacio realmente necesitas dependiendo de la cantidad de integrantes de tu familia. Por último, calcula tu presupuesto disponible para invertir en un inmueble y si es necesario un financiamiento adicional. Recuerda que comprar casa también es una inversión, por lo que entender cómo afectará la plusvalía a tu vivienda en el futuro es un aspecto fundamental. En cualquier caso, lo más importante es encontrar una vivienda que se adapte a tu estilo de vida y consiga mejorarlo, sin gastar todos tus ahorros ni comprometer tu salud financiera.