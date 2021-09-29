Los trabajadores podrán hacer uso de sus ahorros para adquirir un terreno, siempre y cuando, cumplan con algunos requisitos.

Los trabajadores podrán hacer uso de sus ahorros para adquirir un terreno, siempre y cuando, cumplan con algunos requisitos.

Los derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pronto tendrán la posibilidad de utilizar su crédito para comprar un terreno o alguna propiedad destinada para la autoconstrucción. A pesar de que el instituto no ha revelado cuándo comenzará a funcionar el programa de créditos*,* para poder comprar un terreno y autoconstruir una casa, el Infonavit solicitará algunos requisitos, de acuerdo con Dinero en Imagen.

Requisitos para adquirir un terreno con tucrédito

En entrevista por Facebook Live, el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, detalló cómo funcionará el nuevo esquema de crédito en pesos. Además, resaltó que los derechohabientes podrán hacer uso de sus ahorros para adquirir un terreno, siempre y cuando, cumplan con las siguientes características:

Que se encuentren ubicados en zonas urbanizadas.

Que cuente con acceso a todos los servicios.

El terreno deberá ser destinado únicamente para uso habitacional.

Por otro lado, el funcionario comentó que los trabajadores que quieran hacer uso de su crédito Infonavit para comprar un terreno deberán buscar alguno que cuente con las tres características anteriores. Sin embargo, advirtió que el financiamiento no se extenderá para uso comercial. “No se van a financiar terrenos, por ejemplo, para uso comercial. Es para uso habitacional o mixto. No se van a autorizar créditos para terrenos que no estén urbanizados, que no tengan servicios porque eso podría llevar otra vez a desconfigurar el desarrollo urbano de las ciudades”.

Programa ventanilla única

Asimismo, el titular del organismo, habló sobre el programa ventanilla única, el cual permitirá que los trabajadores con crédito Infonavit del pasado puedan transformar su crédito y elegir entre una mensualidad fija, más alta, o bien, un descuento sobre el capital. “Tenemos muchos acreditados que quisieran tener esas ventajas y aquí estamos diseñando, lo llamamos “Ventanilla Única”, universal, donde básicamente cualquier trabajador con un crédito Infonavit del pasado pueda transformar su crédito y escojan si quieren tener una mensualidad fija, una mensualidad mayor, descuento al capital, etcétera., para quien quiera reestructurar sus créditos”, dijo Carlos Martínez.

Trabajadores independientes no podrán acceder al crédito

No obstante, señaló que los trabajadores que obtienen ingresos por cuenta propia, actualmente no pueden beneficiarse del nuevo crédito en pesos por requisitos del esquema. “No hay una opción como tal del nuevo crédito en pesos porque uno de los requerimientos del nuevo crédito es que tengas una relación laboral subordinada, es decir, que seas empleado de cualquier giro siempre y cuando estés cotizando en activo con el instituto”, concluyó. Con información de Dinero en Imagen. https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/el-infonavit-permitira-que-utilices-tu-credito-para-comprar-un-terreno/137702