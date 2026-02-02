Tienes habilidad para el trading. Has sido consistente con tu cuenta personal. Pero estás atascado porque no tienes capital suficiente para escalar. ¿Suena familiar?

Tienes habilidad para el trading. Has sido consistente con tu cuenta personal. Pero estás atascado porque no tienes capital suficiente para escalar. ¿Suena familiar?

El Problema del Capital

El trading funciona con porcentajes. Si eres bueno, tal vez generes 3-5% mensual de manera consistente. Eso suena bien hasta que haces las cuentas. 5% de $10,000 pesos son $500 pesos. No es un ingreso. Es un complemento. Para que el trading sea un ingreso real, necesitas capital. Mucho capital. Y la mayoría de los traders competentes no lo tienen.

La Trampa del Crédito

Algunos traders piensan en usar crédito o apalancamiento para resolver el problema del capital. Mal plan. El apalancamiento excesivo amplifica pérdidas tanto como ganancias. Una mala racha te puede dejar en números rojos sin forma de recuperarte. Usar crédito personal para tradear es aún peor. Ahora tienes presión psicológica de pagar intereses mientras intentas ser rentable. Esa presión destruye cualquier ventaja que tengas.

Por Qué el Capital Propio No Escala

Digamos que ahorras y juntas $100,000 pesos para tradear. Buen inicio. Pero si eres consistentemente rentable, llegarás a un punto donde necesitas más capital para que valga la pena tu tiempo. Y ahorrar otros $100,000 pesos te tomará meses o años. Tu habilidad está lista para escalar. Tu capital no.

La Solución Que Los Traders Mexicanos Ignoran

Existe una alternativa que pocos traders en México conocen: las crypto prop firm o empresas de trading propietario. El modelo es simple. Pasas una evaluación demostrando que puedes ser rentable mientras manejas el riesgo. Si pasas, tradeas con el capital de la empresa y te quedas con 80-90% de las ganancias. No es capital tuyo. Es capital de ellos. Pero las ganancias son tuyas (después del split).

Cómo Funciona en La Práctica

Las evaluaciones típicas requieren que generes 8-10% de ganancia mientras mantienes el drawdown bajo 5-10%. Si lo logras, recibes una cuenta fondeada. Sigues las mismas reglas de riesgo que en la evaluación. Tradeas. Generas ganancias. Retiras tu porcentaje. La empresa gana cuando tú ganas. No hay incentivo perverso como con los brokers que ganan cuando pierdes.

Las Implicaciones Fiscales Que Nadie Explica

Aquí es donde se pone interesante desde el punto de vista tributario. No estás tradeando con tu propio capital. Estás generando ingresos por servicios. En México, esto cambia completamente el tratamiento fiscal comparado con ganancias de capital por inversión. Los ingresos por servicios profesionales tienen un régimen fiscal diferente. Puedes deducir gastos relacionados con tu actividad. Puedes estructurarlo como actividad empresarial si alcanzas ciertos volúmenes.

El Capital Extranjero No Es Tuyo

Esto es crucial para efectos fiscales: el capital que estás tradeando no es tuyo. No lo declaras como patrimonio. No tienes obligación de revelarlo. Lo único que declaras son los ingresos que generas y retiras. Y esos entran como ingresos por servicios, no como ganancias de capital. Para traders que ganan consistentemente pero tienen poco capital propio, esto significa poder generar ingresos significativos sin aumentar tu carga patrimonial visible.

Por Qué Las Autoridades No Lo Consideran Inversión

El SAT es muy claro: si no es tu dinero el que está en riesgo, no es inversión personal. Es prestación de servicios. Tú estás proporcionando un servicio (trading) a cambio de una compensación (porcentaje de ganancias). Eso es actividad profesional, no inversión. Esto tiene implicaciones en cómo declaras, qué deducciones aplican, y cómo se calcula tu base gravable.

El Drawdown Como Límite de Pérdida

Las plataformas de prop trading tienen límites de drawdown estrictos. Si pierdes más del porcentaje permitido, pierdes la cuenta. Desde el punto de vista fiscal, esto significa que tus pérdidas potenciales están limitadas y definidas desde el inicio. No puedes perder más de lo que el drawdown permite. Comparado con trading de capital propio donde técnicamente puedes perder todo, esto es una estructura de riesgo muy diferente.

Cómo Se Reportan Los Ingresos

Los retiros que haces de una cuenta fondeada son ingresos por servicios. En México, típicamente los reportarías bajo el régimen de personas físicas con actividad empresarial y profesional. Dependiendo del volumen y frecuencia, podrías estar en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) o en el régimen general. La diferencia con ganancias de capital de inversión es que aquí puedes deducir los costos de la actividad: internet, equipo, educación continua, software de análisis.

La Ventaja del Trading Verificable

Cuando tradeas con una prop firm, todos tus movimientos están registrados. Hay evidencia clara de cada operación, cada ganancia, cada retiro. Esto facilita enormemente la parte fiscal. No hay ambigüedad sobre qué trades hiciste o cuánto ganaste. Todo está documentado por un tercero. Para efectos de auditoría, esto es mucho más limpio que intentar explicar trades hechos en exchanges descentralizados o plataformas offshore.

Por Qué Los Contadores No Conocen Esto

La mayoría de los contadores en México no saben qué es una prop firm. Es un modelo relativamente nuevo, especialmente en crypto. Cuando les expliques, van a tener que investigar. Y probablemente van a necesitar ver la documentación para entender la estructura. No es complicado una vez que lo entienden, pero es diferente a la inversión tradicional que conocen.

El Escalamiento Sin Aumento Patrimonial

Aquí está la parte que pocos traders consideran: puedes escalar tus ingresos sin aumentar tu patrimonio visible. Si tradeas con $500,000 USD de capital de una prop firm y generas $5,000 USD mensual, solo declaras los $5,000 USD como ingreso. Los $500,000 USD no son tuyos y no los reportas. Comparado con necesitar $500,000 USD de capital propio (lo cual aumentaría significativamente tu patrimonio declarado), esto es una diferencia enorme.

Las Evaluaciones Son Deducibles

Los costos de las evaluaciones (que típicamente van de $50 a $500 USD dependiendo del tamaño de cuenta) son gastos relacionados con tu actividad profesional. Si pasas y empiezas a generar ingresos, esos costos de evaluación son claramente deducibles como inversión en tu actividad. Incluso las evaluaciones que no pasas podrían argumentarse como gastos de capacitación profesional, dependiendo de cómo estructures tu actividad.

El Flujo Internacional de Fondos

Las prop firms generalmente pagan vía transferencia internacional, crypto, o plataformas de pago electrónico. Esto significa que tus ingresos vienen del extranjero. Hay declaraciones específicas que debes hacer sobre ingresos de fuente extranjera. No es complicado, pero necesitas un contador que entienda operaciones internacionales. No cualquier contador fiscal local va a saber manejarlo correctamente.

Por Qué Esto No Es Evasión

Nada de esto es evasión. Estás reportando ingresos legítimos bajo el régimen correcto. Estás aprovechando deducciones que legalmente corresponden a tu actividad. La diferencia es que entiendes la estructura correcta para declarar este tipo de ingresos. Y esa estructura es diferente a la inversión tradicional.

El Crecimiento del Modelo

Cada vez más traders competentes descubren este modelo. Es especialmente popular en países donde el capital es escaso pero el talento abundante. México está en esa categoría. Hay muchos traders hábiles que están subaprovechados porque no tienen capital para escalar. Las prop firms resuelven ese problema dándoles acceso a capital sin que tengan que arriesgar el propio.

Lo Que Necesitas Para Empezar

Primero, necesitas ser rentable de manera consistente con tu cuenta personal. Si no has probado que puedes generar retornos positivos consistentemente, una evaluación no te va a funcionar. Segundo, necesitas entender gestión de riesgo. Las evaluaciones tienen límites estrictos de drawdown. Necesitas poder seguir reglas de riesgo mientras sigues siendo rentable. Tercero, necesitas asesoría fiscal correcta desde el inicio. Habla con un contador que entienda operaciones internacionales antes de empezar a retirar fondos.

La Realidad de Los Pass Rates

No es fácil. Las tasas de aprobación están alrededor del 20-25% en el primer intento. Esto no es un sorteo, es una evaluación real de habilidad. Pero la tasa sube a 40-50% para la gente que lo intenta de nuevo. Esto indica que es skill based, no suerte. La gente aprende y mejora. Si eres genuinamente rentable, eventualmente vas a pasar. Solo necesitas ser tan disciplinado bajo evaluación como lo eres con tu cuenta personal.

Por Qué Vale La Pena

Compara las alternativas. Puedes seguir tradeando tu cuenta de $10,000 pesos generando $500 mensuales. O puedes acceder a $50,000 USD de capital y generar $2,500 USD mensuales con la misma estrategia. Ese es el poder del capital. Tu habilidad vale lo mismo, pero los resultados son completamente diferentes.

El Fondo del Asunto

Si eres un trader rentable atascado por falta de capital, las prop firms te dan acceso a fondos sin necesitar ahorros masivos o tomar deuda. Desde el punto de vista fiscal mexicano, esto genera ingresos por servicios que puedes estructurar eficientemente con la asesoría correcta. No es un atajo ni un truco. Es un modelo de negocio legítimo que conecta capital con talento. Y para traders hábiles sin capital, es la única forma realista de escalar. Solo asegúrate de entender las implicaciones fiscales antes de empezar. Habla con tu contador. Estructura todo correctamente desde el principio. Tu habilidad ya está lista. Solo necesitas el capital para aprovecharla.