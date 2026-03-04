La Secretaría del Trabajo publicó el 3 de marzo de 2026 una modificación al Catálogo de Cédulas para la Valuación de Enfermedades de Trabajo. No agrega padecimientos nuevos ni cambia porcentajes. P...

La Secretaría del Trabajo publicó el 3 de marzo de 2026 una modificación al Catálogo de Cédulas para la Valuación de Enfermedades de Trabajo. No agrega padecimientos nuevos ni cambia porcentajes. Pero introduce un criterio interpretativo importante que afecta cómo se validan enfermedades laborales.

El cambio parece pequeño en redacción. Pero tiene consecuencias grandes en litigios, defensas empresariales y determinaciones del IMSS. La reforma refuerza que el criterio médico prevalece sobre formalismos.

¿Qué cambió exactamente?

El Catálogo técnico se creó para establecer estándares uniformes en cómo valuar enfermedades ocupacionales. Contiene elementos clínicos, paraclínicos y de exposición laboral para cada enfermedad.

Hasta marzo de 2026, podía interpretarse que todos los elementos debían estar presentes para que un caso fuera válido. Era como una lista de verificación obligatoria.

Ahora, la STPS agregó un segundo párrafo que precisa algo crítico: los elementos clínicos, paraclínicos y de exposición laboral deben utilizarse y ajustarse conforme al criterio médico, considerando las circunstancias específicas de cada caso.

Esto cambia el juego. Ya no es un checklist rígido. Es un marco de referencia flexible aplicado por profesionales médicos.

¿Qué significa "conforme al criterio médico"?

No todos los estudios son obligatorios en todos los casos. Un trabajador que presenta síntomas claros de una enfermedad ocupacional no necesita someterse a todos los estudios si el contexto clínico es evidente.

La confirmación diagnóstica depende del contexto. Un médico evaluará qué estudios son pertinentes según la enfermedad, los síntomas y la exposición laboral específica. No un protocolo idéntico para todos.

La relación causal se analiza individualmente. No es "trabajó en ambiente con químicos, luego enfermó, entonces es laboral automáticamente". Es un análisis integral: duración exposición, concentraciones, historia clínica, síntomas, temporalidad.

El resultado es que el Catálogo deja de ser interpretado como una lista acumulativa de requisitos y se convierte en una guía de referencia con aplicación flexible.

¿Por qué esto importa?

Antes de esta precisión, litigios laborales y administrativos giraban en torno a formalismos. Si un dictamen médico no incluía uno de los elementos listados en el Catálogo, podía invalidarse todo el caso.

Un ejemplo simplificado: El Catálogo para silicosis lista 5 elementos diagnósticos. El médico presenta un dictamen con 4 elementos claramente probados y causa clínica obvia. El empleador argumentaba: "Faltan elementos del Catálogo. Dictamen inválido."

Con la reforma, ese argumento pierde peso. El criterio médico integral prevalece.

Impacto en defensas empresariales

Esto corta dos maneras.

Para trabajadores y sus defensorías: Es más fácil que un dictamen médico sea aceptado si la causalidad está clara, aunque no cumpla formalmente cada elemento del Catálogo.

Para empresas: Pueden argumentar mejor que ciertos elementos están ausentes si existen dudas legítimas sobre causalidad. Pero el argumento de "el Catálogo dice que falta esto" ya no es defensa suficiente por sí sola.

Lo que gana relevancia es la argumentación sobre criterios médicos reales: ¿la exposición fue suficiente? ¿el tiempo fue el necesario? ¿los síntomas coinciden? ¿hay otras causas plausibles?

¿Qué gana con esto?

Seguridad jurídica para dictámenes médicos: Un médico que fundamenta su diagnóstico en criterios técnicos válidos, aunque no cubra cada elemento del Catálogo, está protegido. No será invalidado por formalismo.

Mayor consistencia en determinaciones del IMSS: Las áreas médicas del Instituto pueden aplicar criterio profesional sin temor a que sus resoluciones sean impugnadas por no ser "mecánicas" respecto al Catálogo.

Menos litigios sobre formalismos: Las controversias se centran en causalidad y hechos médicos reales, no en si faltan elementos de un checklist.

Aplicación más justa: Casos con causalidad clara no se pierden por tecnicismos administrativos.

¿Qué significa para las empresas?

El mensaje para áreas de recursos humanos, seguridad e higiene y cumplimiento laboral es claro.

La documentación de exposición laboral es clave. Las empresas deben tener registros detallados de ambientes de trabajo, concentraciones de sustancias, medidas de seguridad implementadas. Si hay litigio, necesitarás probar qué fue la exposición real.

La prevención debe alinearse a criterios técnicos actualizados. No es solo cumplir normas. Es implementar medidas de seguridad basadas en evidencia científica actual sobre riesgos ocupacionales.

En controversias, argumenta sobre causalidad, no sobre formalismos. Si un trabajador alega enfermedad ocupacional, tu defensa debe mostrar por qué la relación causal es débil, no solo señalar que un elemento del Catálogo falta.

¿Quién debe estar informado?

Esta reforma afecta a múltiples actores:

Médicos ocupacionales: Pueden fundamentar diagnósticos en criterio profesional sin rigidez de checklist

Pueden fundamentar diagnósticos en criterio profesional sin rigidez de checklist Áreas de seguridad e higiene: Deben documentar exposición laboral detalladamente

Deben documentar exposición laboral detalladamente Departamentos de recursos humanos: En litigios, la estrategia es sobre causalidad real, no formalismos

En litigios, la estrategia es sobre causalidad real, no formalismos Abogados laboralistas: La defensa empresarial requiere análisis técnico profundo, no argumentos procedimentales simples

La defensa empresarial requiere análisis técnico profundo, no argumentos procedimentales simples Aseguradoras de riesgos de trabajo: Sus periciales pueden ser más defensibles si aplican criterio médico sólido

¿Cuándo entra en vigor?

La modificación entró en vigor el 4 de marzo de 2026. Aplica a cualquier caso nuevo que se abra después de esa fecha.

Para casos anteriores donde hay litigios aún pendientes, podría argumentarse que el nuevo criterio refleja mejor interpretación del Catálogo, lo que favorecería a trabajadores con casos débiles en forma pero fuertes en causalidad.

¿Qué no cambió?

Es importante aclarar qué no cambió:

No se agregaron nuevas enfermedades al Catálogo

No se modificaron porcentajes de incapacidad

No cambió el sistema de valuación de daño corporal

No se eliminaron requisitos, solo se precisó cómo aplicarlos

La reforma es interpretativa, no sustantiva. Pero las consecuencias prácticas son significativas.

¿Cómo debe prepararse una empresa?

Paso 1: Revisa tus registros de exposición laboral.

¿Tienes documentación clara sobre ambientes de trabajo, concentraciones de sustancias peligrosas, medidas de control implementadas? Si no, comienza a documentar sistemáticamente.

Paso 2: Actualiza protocolos de seguridad e higiene.

Asegúrate de que tus estándares internos se alinean con criterios técnicos actualizados sobre riesgos ocupacionales, no solo con normativa legal mínima.

Paso 3: Capacita a áreas de defensa legal.

Si tienes abogados internos, comunícales que la estrategia defensiva en casos de enfermedades laborales requiere análisis técnico profundo sobre causalidad, no argumentos procedimentales sobre falta de elementos formales.

Paso 4: Coordina con médicos ocupacionales.

Los médicos que tu empresa consulta deben entender que sus peritajes serán más sólidos si se fundamentan en criterio médico claro, no solo en cumplimiento mecánico de Catálogos.

Reflexión final

Esta reforma parece discreta. Pero es estratégica. Consolida un modelo donde la lógica médica prevalece sobre administración burocrática.

Para trabajadores: casos con causalidad real tienen mejor chance, aunque no cumpla cada formalidad. Para empresas: necesitas fundamentos técnicos sólidos, no solo argumentos procedimentales. Para el sistema: es más justo y consistente.

La reforma entró en vigor hace poco. Los casos que lleguen a litigios en los próximos años serán los que muestren realmente cómo los tribunales aplican este nuevo criterio. Pero la dirección es clara: el criterio médico es la medida, no el Catálogo mecánico.