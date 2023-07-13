De las 33 tarjetas de crédito clásicas disponibles en el mercado mexicano, 20 han elevado su costo, siendo algunas de manera considerable El Costo Anual Total (CAT) de las tarjetas de crédito clásicas ha alcanzado su nivel más alto en dos años, llegando a un porcentaje de 81.34%. El CAT es una medida estandarizada del costo de financiamiento que permite comparar las tarjetas de crédito, ya que considera todos los costos y gastos asociados a los créditos otorgados por los bancos. Las tarjetas de crédito clásicas son las más populares en el sistema financiero de México y representan el 58.53% de todas las tarjetas de crédito activas en el país, es decir, 11 millones 613 mil 956, según datos del Banco de México (Banxico). El segmento clásico generalmente se otorga a personas con ingresos mensuales que oscilan entre 4,500 y 15 mil pesos. Una de las razones del aumento en el costo de estas tarjetas se debe al incremento en las tasas de interés de referencia, explicó el Reporte de Tarjetas de Crédito de Yotepresto. En el segmento de tarjetas clásicas con un límite de crédito de 4,500 pesos o menos, se observa que la tarjeta Light de Santander aumentó su CAT del 79.1% al 87.4% en diciembre de 2022. La tarjeta Santander Zero subió su CAT del 78.6% en diciembre de 2021 al 93.3% para diciembre de 2022. Asimismo, la Clásica Citibanamex aumentó del 119.6% al 130.1%, la tarjeta 40 de Banorte del 133.7% al 143.3% y la tarjeta Banorte Ke Buena del 133.7% al 144.0%. En cuanto al segmento de tarjetas clásicas con un límite de crédito de 4,501 a 8,000 pesos, se destaca que la tarjeta Hey de Banregio elevó su CAT del 31.7% al 73.1%, la HSBC Air del 49.4% al 52.0%, la Light de Santander del 62.2% al 68.3% y la tarjeta Santander Zero del 78.4% al 93.8%.

Tarjetas clásicas con aumento

Tarjeta Aumento CAT Diciembre 2021 Diciembre 2022 Tarjeta Light de Santander 8.3% 79.1% 87.4% Tarjeta Santander Zero 14.7% 78.6% 93.3% Clásica Citibanamex 10.5% 119.6% 130.1% Tarjeta 40 de Banorte 9.6% 133.7% 143.3% Tarjeta Banorte Ke Buena 10.3% 133.7% 144.0% Tarjeta AT&T de Banorte 7.6% 93.6% 101.2% Costco Citibanamex 13.1% 92.3% 105.4% The Home Depot Citibanamex 8.3% 112.4% 120.7% Tarjeta Hey de Banregio 41.4% 31.7% 73.1% HSBC Air 2.6% 49.4% 52.0% Tarjeta Light de Santander 6.1% 62.2% 68.3% Tarjeta Santander Zero 19.0% 78.4% 93.8% Clásica Citibanamex 9.6% 97.1% 106.7% HSBC Zero 1.4% 90.8% 92.2%

Según el reporte de Yotepresto, la anualidad promedio de las tarjetas clásicas es de 446 pesos, y Santander y Banorte tienen nueve de las diez tarjetas clásicas con la tasa más alta. El informe destaca que, considerando que la tasa de Banxico es del 11.25% anual, acceder a las tarjetas de crédito clásicas en México cuesta al menos cinco veces más que el valor base establecido por el banco central. Ante estos incrementos en el costo, los especialistas recomiendan a los usuarios evaluar detenidamente las condiciones y costos de las tarjetas de crédito antes de elegir la más adecuada para sus necesidades financieras, a fin de evitar sorpresas desagradables y un mayor endeudamiento.