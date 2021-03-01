De acuerdo con la ASF, la autoridad pagó 176 millones de pesos en exceso por el Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera. La semana pasada, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó ...

De acuerdo con la ASF, la autoridad pagó 176 millones de pesos en exceso por el Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera. La semana pasada, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó algunas irregularidades, específicamente en el Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA). PITA es una iniciativa integral que plantea automatizar, facilitar y agilizar los procesos de entrada y salida de mercancías en las aduanas del país. El objetivo del programa es modernizar 60 puntos de revisión que conjuntan más del 99% de la operación aduanera de mercancía comercial, así como el control en 52 cruces fronterizos del país, esto representa:

El 99% del número total anual de pedimentos.

El 98.75% del total de la recaudación anual en las aduanas.

Sin embargo, de acuerdo con la ASF, el proyecto no cuenta con controles en donde se valide que los servicios mensuales del proveedor fueron facturados y se pagaron de acuerdo a lo entregado por el proveedor. La falta de controles llevó al SAT a pagar 176 millones de pesos en exceso por el PITA. Esto se debe a diferencias entre los reportes de los servicios mensuales y los servicios facturados correspondientes a los meses enero, febrero, marzo, abril, junio y julio de 2019. Además, si tomamos en cuenta las penas convencionales y las reducciones no realizadas, las observaciones hechas por la ASF llegan a 283 millones de pesos. Con información de Reforma y El Economista https://www.reforma.com/pago-sat-en-exceso-por-servicioen-aduanas/ar2134496 https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/6-dependencias-del-gobierno-de-AMLO-con-irregularidades-TIC-segun-la-ASF-20210222-0052.html

Suscríbete a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes), El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.